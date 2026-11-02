В.о. Генпрокурора Ковальський розповів, які зміни готує для органів прокуратури

Виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський готує реформу розподілу кримінальних проваджень між прокурорами — система має бути автоматизованою. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.

За словами Ковальського, серед системних рішень, до яких мають дійти органи прокуратури, зокрема, запровадження Case Allocation – автоматизований розподіл справ між прокурорами з урахуванням, серед іншого, спеціалізації та завантаженості співробітника.

Станом на зараз керівники органів прокуратури самостійно призначають групу прокурорів. Так, у нас є певна спеціалізація, наприклад, ювенальні прокурори – окремо, злочини проти основ національної безпеки – окремо, але система поки що ще працює, умовно кажучи, в ручному форматі. Ми працюємо над зміною цього підходу. У нас є міжнародні зобов'язання, і ми вже розробили механізм, який буде прозорим, автоматизованим та диджиталізованим. На підставі певних алгоритмів система сама буде визначати прокурорів. Там буде враховане навантаження на прокурора, досвід, спеціалізація – пояснив Ковальський.

Також одним з пріоритетів в.о. Генпрокурора є кадрові рішення. Зокрема, близько 30 прокурорів вже звільнено з адміністративних посад після аудиту. Крім того, наразі триває аудит Офісу Генпрокурора, який також стосується розподілу навантаження та ефективності роботи співробітників.

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Крім того, триває аудит Генеральної інспекції, чисельність якої, за словами Ковальського, зросла, а ефективність, навпаки, зменшилася.

У нас є плани (реформування – ред.) і ми цим займаємося – сказав Ковальський.

Він наголосив, що його пріоритет – реальний вирок у кримінальному провадженні. За словами Ковальського, не слід боятися виправдувальних вироків – важливо, аби розслідування було швидким, ефективним та справедливим. Але водночас, за його словами, кількість вироків з реальним покаранням останнім часом зменшилася, особливо якщо говорити про кримінальні провадження, які стосуються корупційних злочинів.

За словами Ковальського, Президент поставив перед ним два основні завдання: незалежне функціонування ОГП та очищення системи від непрофесіоналів. Він також додав, що про призначення на посаду Генпрокурора на постійній основі з ним ніхто не говорив.

Що відомо про Ковальського

Антон Ковальський народився 12 травня 1984 року у Вінниці. Вищу освіту здобув у Національній академії прокуратури України за спеціальністю "Правознавство" (2011 рік).

Роботу в органах прокуратури розпочав 2011 року. Пройшов шлях від старшого слідчого та старшого прокурора прокуратури Вінниці до посади заступника прокурора Вінницької області та керівних посад у підрозділах нагляду.

Із вересня 2020 по жовтень 2021 року працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, з листопада 2021 року очолював Чернівецьку обласну прокуратуру.

З 1 липня 2025 року обіймав посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури.