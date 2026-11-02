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В.о. Генпрокурора Ковальський розповів, які зміни готує для органів прокуратури

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Антон Ковальський анонсував автоматизований розподіл проваджень з урахуванням досвіду, спеціалізації та навантаження прокурорів. Після аудиту звільнили близько 30 керівників.

В.о. Генпрокурора Ковальський розповів, які зміни готує для органів прокуратури

Виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський готує реформу розподілу кримінальних проваджень між прокурорами — система має бути автоматизованою. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН

За словами Ковальського, серед системних рішень, до яких мають дійти органи прокуратури, зокрема, запровадження Case Allocation – автоматизований розподіл справ між прокурорами з урахуванням, серед іншого, спеціалізації та завантаженості співробітника. 

Станом на зараз керівники органів прокуратури самостійно призначають групу прокурорів. Так, у нас є певна спеціалізація, наприклад, ювенальні прокурори – окремо, злочини проти основ національної безпеки – окремо, але система поки що ще працює, умовно кажучи, в ручному форматі. Ми працюємо над зміною цього підходу. У нас є міжнародні зобов'язання, і ми вже розробили механізм, який буде прозорим, автоматизованим та диджиталізованим. На підставі певних алгоритмів система сама буде визначати прокурорів. Там буде враховане навантаження на прокурора, досвід, спеціалізація 

– пояснив Ковальський. 

Також одним з пріоритетів в.о. Генпрокурора є кадрові рішення. Зокрема, близько 30 прокурорів вже звільнено з адміністративних посад після аудиту. Крім того, наразі триває аудит Офісу Генпрокурора, який також стосується розподілу навантаження та ефективності роботи співробітників.

 

Ковальський взявся за кадрові перестановки в прокуратурі: хто втратив посади та які перевірки тривають09.10.26, 11:15 • 4248 переглядiв

Крім того, триває аудит Генеральної інспекції, чисельність якої, за словами Ковальського, зросла, а ефективність, навпаки, зменшилася. 

У нас є плани (реформування – ред.) і ми цим займаємося 

– сказав Ковальський. 

Він наголосив, що його пріоритет – реальний вирок у кримінальному провадженні. За словами Ковальського, не слід боятися виправдувальних вироків – важливо, аби розслідування було швидким, ефективним та справедливим. Але водночас, за його словами, кількість вироків з реальним покаранням останнім часом зменшилася, особливо якщо говорити про кримінальні провадження, які стосуються корупційних злочинів. 

За словами Ковальського, Президент поставив перед ним два основні завдання: незалежне функціонування ОГП та очищення системи від непрофесіоналів. Він також додав, що про призначення на посаду Генпрокурора на постійній основі з ним ніхто не говорив.

Що відомо про Ковальського

Антон Ковальський народився 12 травня 1984 року у Вінниці. Вищу освіту здобув у Національній академії прокуратури України за спеціальністю "Правознавство" (2011 рік).

Роботу в органах прокуратури розпочав 2011 року. Пройшов шлях від старшого слідчого та старшого прокурора прокуратури Вінниці до посади заступника прокурора Вінницької області та керівних посад у підрозділах нагляду.

Із вересня 2020 по жовтень 2021 року працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, з листопада 2021 року очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. 

З 1 липня 2025 року обіймав посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Олена Архіпова

ПолітикаКримінал
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