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И. о. генпрокурора Ковальский рассказал, какие изменения готовит для органов прокуратуры

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Антон Ковальский анонсировал автоматизированное распределение производств с учетом опыта, специализации и нагрузки прокуроров. После аудита уволили около 30 руководителей.

И. о. генпрокурора Ковальский рассказал, какие изменения готовит для органов прокуратуры
Антон Ковальский

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский готовит реформу распределения уголовных производств между прокурорами — система должна быть автоматизированной. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН

По словам Ковальского, среди системных решений, к которым должны прийти органы прокуратуры, — в частности, внедрение Case Allocation — автоматизированного распределения дел между прокурорами с учетом, среди прочего, специализации и загруженности сотрудника. 

На данный момент руководители органов прокуратуры самостоятельно назначают группу прокуроров. Да, у нас есть определенная специализация, например, ювенальные прокуроры — отдельно, преступления против основ национальной безопасности — отдельно, но система пока еще работает, условно говоря, в ручном формате. Мы работаем над изменением этого подхода. У нас есть международные обязательства, и мы уже разработали механизм, который будет прозрачным, автоматизированным и цифровизированным. На основании определенных алгоритмов система сама будет определять прокуроров. Там будет учитываться нагрузка на прокурора, опыт, специализация 

– пояснил Ковальский. 

Также одним из приоритетов и. о. Генпрокурора являются кадровые решения. В частности, около 30 прокуроров уже освобождены от административных должностей после аудита. Кроме того, сейчас продолжается аудит Офиса Генпрокурора, который также касается распределения нагрузки и эффективности работы сотрудников.

 

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Кроме того, продолжается аудит Генеральной инспекции, численность которой, по словам Ковальского, выросла, а эффективность, наоборот, снизилась. 

У нас есть планы (реформирования — ред.) и мы этим занимаемся 

– сказал Ковальский. 

Он подчеркнул, что его приоритет — реальный приговор по уголовному производству. По словам Ковальского, не следует бояться оправдательных приговоров — важно, чтобы расследование было быстрым, эффективным и справедливым. Но в то же время, по его словам, количество приговоров с реальным наказанием в последнее время уменьшилось, особенно если говорить об уголовных производствах, касающихся коррупционных преступлений. 

По словам Ковальского, Президент поставил перед ним две основные задачи: независимое функционирование ОГП и очищение системы от непрофессионалов. Он также добавил, что о назначении на должность Генпрокурора на постоянной основе с ним никто не говорил.

Что известно о Ковальском

Антон Ковальский родился 12 мая 1984 года в Виннице. Высшее образование получил в Национальной академии прокуратуры Украины по специальности "Правоведение" (2011 год).

Работу в органах прокуратуры начал в 2011 году. Прошел путь от старшего следователя и старшего прокурора прокуратуры Винницы до должности заместителя прокурора Винницкой области и руководящих должностей в подразделениях надзора.

С сентября 2020 года по октябрь 2021 года работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры, с ноября 2021 года возглавлял Черновицкую областную прокуратуру. 

С 1 июля 2025 года занимал должность руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

Елена Архипова

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