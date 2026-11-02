И. о. генпрокурора Ковальский рассказал, какие изменения готовит для органов прокуратуры

Антон Ковальский

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский готовит реформу распределения уголовных производств между прокурорами — система должна быть автоматизированной. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

По словам Ковальского, среди системных решений, к которым должны прийти органы прокуратуры, — в частности, внедрение Case Allocation — автоматизированного распределения дел между прокурорами с учетом, среди прочего, специализации и загруженности сотрудника.

На данный момент руководители органов прокуратуры самостоятельно назначают группу прокуроров. Да, у нас есть определенная специализация, например, ювенальные прокуроры — отдельно, преступления против основ национальной безопасности — отдельно, но система пока еще работает, условно говоря, в ручном формате. Мы работаем над изменением этого подхода. У нас есть международные обязательства, и мы уже разработали механизм, который будет прозрачным, автоматизированным и цифровизированным. На основании определенных алгоритмов система сама будет определять прокуроров. Там будет учитываться нагрузка на прокурора, опыт, специализация – пояснил Ковальский.

Также одним из приоритетов и. о. Генпрокурора являются кадровые решения. В частности, около 30 прокуроров уже освобождены от административных должностей после аудита. Кроме того, сейчас продолжается аудит Офиса Генпрокурора, который также касается распределения нагрузки и эффективности работы сотрудников.

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Кроме того, продолжается аудит Генеральной инспекции, численность которой, по словам Ковальского, выросла, а эффективность, наоборот, снизилась.

У нас есть планы (реформирования — ред.) и мы этим занимаемся – сказал Ковальский.

Он подчеркнул, что его приоритет — реальный приговор по уголовному производству. По словам Ковальского, не следует бояться оправдательных приговоров — важно, чтобы расследование было быстрым, эффективным и справедливым. Но в то же время, по его словам, количество приговоров с реальным наказанием в последнее время уменьшилось, особенно если говорить об уголовных производствах, касающихся коррупционных преступлений.

По словам Ковальского, Президент поставил перед ним две основные задачи: независимое функционирование ОГП и очищение системы от непрофессионалов. Он также добавил, что о назначении на должность Генпрокурора на постоянной основе с ним никто не говорил.

Что известно о Ковальском

Антон Ковальский родился 12 мая 1984 года в Виннице. Высшее образование получил в Национальной академии прокуратуры Украины по специальности "Правоведение" (2011 год).

Работу в органах прокуратуры начал в 2011 году. Прошел путь от старшего следователя и старшего прокурора прокуратуры Винницы до должности заместителя прокурора Винницкой области и руководящих должностей в подразделениях надзора.

С сентября 2020 года по октябрь 2021 года работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры, с ноября 2021 года возглавлял Черновицкую областную прокуратуру.

С 1 июля 2025 года занимал должность руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.