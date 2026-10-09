Ковальский взялся за кадровые перестановки в прокуратуре: кто лишился должностей и какие проверки продолжаются

В Офисе Генпрокурора уволили восьмерых прокуроров в рамках дела "Карфаген" и начали масштабный кадровый аудит. Об этом 9 октября сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский в соцсетях, передает УНН.

Детали

По словам Ковальского, после назначения на должность он провел рабочие встречи с руководителями подразделений ОГП и областных прокуратур, проанализировал их деятельность и начал проверку кадровых решений.

"Прокуратура не может требовать ответственности от других, если не готова требовать ее от себя. Там, где есть вопросы к добропорядочности, качеству управления или ответственности руководителей, должны быть и соответствующие решения", – подчеркнул Ковальский.

И.о. Генпрокурора также сообщил, что в связи с обстоятельствами, расследуемыми в рамках операции "Карфаген", из органов прокуратуры уволили восьмерых человек, семеро из которых работали в ОГП. Еще четырех человек уволили с административных должностей, в частности начальника Департамента информационных технологий и начальника управления противодействия уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности. Кроме того, 24 прокурора прошли полиграфическое исследование. Полученную информацию передали комиссии, которая проводит служебное расследование.

Также успели завершить служебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника департамента ОГП Айдына Худиева. Его результаты передадут в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП), а должность, которую он занимал, уже ликвидировали. Кроме того, продолжается служебное расследование в отношении выезда за границу бывшего Генерального прокурора Руслана Кравченко. В настоящее время проверяют обстоятельства организации его командировки.

Отдельное служебное расследование проводят в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы, задержанного в рамках дела "Карфаген". Следователи проверяют обстоятельства возможного использования им служебных полномочий в частных интересах и вмешательства в работу других прокуроров. Дисциплинарная жалоба в отношении него находится на рассмотрении КДКП. Должность, которую он занимал, также ликвидировали.

Еще одним направлением изменений стал кадровый аудит назначений на административные должности. По его первым результатам в ОГП уволили с должностей руководителя департамента и начальника управления одного из департаментов. В областных и окружных прокуратурах с административных должностей уволили 16 прокуроров, среди которых руководители Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области и Вижницкой окружной прокуратуры Черновицкой области. Также уже издали приказы об увольнении с должностей заместителей руководителей Хмельницкой и Волынской областных прокуратур.

Отдельно Ковальский сообщил о решении уволить с административных должностей руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур. По его словам, это лишь первый этап реформирования прокуратуры. В дальнейшем он планирует продолжить кадровый аудит, оценивание деятельности руководителей, усовершенствовать управленческие процессы и усилить внутреннюю безопасность.

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