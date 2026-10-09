Ковальський взявся за кадрові перестановки в прокуратурі: хто втратив посади та які перевірки тривають

В Офісі Генпрокурора звільнили вісьмох прокурорів у межах справи "Карфаген" та розпочали масштабний кадровий аудит. Про це 9 жовтня повідомив виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський у соцмережах, передає УНН.

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За словами Ковальського, після призначення на посаду він провів робочі зустрічі з керівниками підрозділів ОГП та обласних прокуратур, проаналізував їхню діяльність і розпочав перевірку кадрових рішень.

"Прокуратура не може вимагати відповідальності від інших, якщо не готова вимагати її від себе. Там, де є питання до доброчесності, якості управління чи відповідальності керівників, мають бути і відповідні рішення", – наголосив Ковальський.

В.о. Генпрокурора також повідомив, що у зв'язку з обставинами, які розслідуються в межах операції "Карфаген", з органів прокуратури звільнили вісьмох осіб, семеро з яких працювали в ОГП. Ще чотирьох осіб звільнили з адміністративних посад, зокрема начальника Департаменту інформаційних технологій та начальника управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки. Крім того, 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. Отриману інформацію передали комісії, яка проводить службове розслідування.

Також встигли завершити службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту ОГП Айдина Худієва. Його результати передадуть до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), а посаду, яку він обіймав, уже ліквідували. Крім того, триває службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього Генерального прокурора Руслана Кравченка. Наразі перевіряють обставини організації його відрядження.

Окреме службове розслідування проводять щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, затриманого в межах справи "Карфаген". Слідчі перевіряють обставини можливого використання ним службових повноважень у приватних інтересах та втручання в роботу інших прокурорів. Дисциплінарна скарга щодо нього перебуває на розгляді КДКП. Посаду, яку він обіймав, також ліквідували.

Ще одним напрямом змін став кадровий аудит призначень на адміністративні посади. За його першими результатами в ОГП звільнили з посад керівника департаменту та начальника управління одного з департаментів. В обласних та окружних прокуратурах з адміністративних посад звільнили 16 прокурорів, серед яких керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області. Також вже видали накази про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур.

Окремо Ковальський повідомив про рішення звільнити з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. За його словами, це лише перший етап реформування прокуратури. Надалі він планує продовжити кадровий аудит, оцінювання діяльності керівників, удосконалити управлінські процеси та посилити внутрішню безпеку.

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