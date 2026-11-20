Діяльність транснаціональної мережі колцентрів, повʼязаної із наркокартелем "Хімпром", учасники якої ошукували громадян ЄС, припинено. У справі 16 підозрюваних, 39 екстрадованих. Про це повідомив виконувач обовʼязків Генерального прокурора Антон Ковальський у соцмережах 20 листопада, пише УНН.

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"У протидії шахрайським колцентрам маємо йти значно далі, ніж викриття окремих офісів. До відповідальності потрібно притягувати тих, хто перетворив телефонне шахрайство на масштабну злочинну індустрію, фінансує її, контролює та забезпечує прикриття. Про масштаби цього бізнесу свідчать результати міжнародної спецоперації "Connect", завершальний етап якої вчора провели спільно з правоохоронцями Чехії, Латвії та Литви", - вказав Ковальський.

Припинили діяльність транснаціональної мережі колцентрів, повʼязаної із наркокартелем "Хімпром", учасники якої ошукували громадян ЄС. Загалом – 16 підозрюваних, четверо з них у міжнародному розшуку. За запитами іноземних партнерів забезпечили екстрадицію 39 осіб - повідомив в.о. Генпрокурора.

За даними ОГП, за результатами завершального етапу спецоперації 19 листопада ще п’ятьом особам повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та пособництві у шахрайстві, вчиненому злочинною організацією, чотирьом із них - також у пособництві в закінчених замахах на шахрайство (ст. 15, 27, 28, 255, 190 КК України). Трьох підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

З вересня, зі слів в.о. Генпрокурора, у наявності "дієвіший інструмент протидії такому бізнесу" – стаття 255-4 КК України. За створення шахрайської організованої групи або керівництво нею – від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За свідому участь або сприяння її діяльності – від 5 до 10 років ув’язнення. Кримінальна відповідальність передбачена і за залучення нових учасників.

"Зауважу, що за сприяння діяльності шахрайських колцентрів із використанням службового становища – до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади", - вказав Ковальський.

"Вже маємо чергові результати застосування нової статті", - повідомив він і перелічив:

у Хмельницькому викрили мережу підпільних колцентрів, які працювали у звичайних квартирах. Провели 18 обшуків, затримали 12 осіб, усім повідомили про підозру;

у Вінниці викрили шахрайський колцентр, який діяв в орендованому приватному будинку. Під час обшуку задокументували незаконну діяльність його учасників. Їх затримано, готуються повідомлення про підозри за ст. 255-4 КК України.

"Ефективність роботи прокурорів оцінюватиму не за кількістю обшуків, а за притягненням до відповідальності організаторів, арештом активів та відшкодуванням збитків потерпілим. Маємо не просто закривати колцентри, а унеможливити відновлення цього бізнесу", - підкреслив Ковальський.

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