Деятельность транснациональной сети колл-центров, связанной с наркокартелем "Химпром", участники которой обманывали граждан ЕС, прекращена. По делу проходят 16 подозреваемых, 39 человек экстрадированы. Об этом сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский в соцсетях 20 ноября, пишет УНН.

Детали

"В противодействии мошенническим колл-центрам мы должны идти значительно дальше, чем разоблачение отдельных офисов. К ответственности нужно привлекать тех, кто превратил телефонное мошенничество в масштабную преступную индустрию, финансирует ее, контролирует и обеспечивает прикрытие. О масштабах этого бизнеса свидетельствуют результаты международной спецоперации "Connect", завершающий этап которой вчера провели совместно с правоохранителями Чехии, Латвии и Литвы", - указал Ковальский.

Прекратили деятельность транснациональной сети колл-центров, связанной с наркокартелем "Химпром", участники которой обманывали граждан ЕС. Всего – 16 подозреваемых, четверо из них находятся в международном розыске. По запросам иностранных партнеров обеспечили экстрадицию 39 человек - сообщил и.о. Генпрокурора.

По данным ОГП, по результатам завершающего этапа спецоперации 19 ноября еще пяти лицам сообщили о подозрении в участии в преступной организации и пособничестве в мошенничестве, совершенном преступной организацией, четырем из них - также в пособничестве в оконченных покушениях на мошенничество (ст. 15, 27, 28, 255, 190 УК Украины). Трое подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

С сентября, по словам и.о. Генпрокурора, в наличии имеется "более действенный инструмент противодействия такому бизнесу" – статья 255-4 УК Украины. За создание мошеннической организованной группы или руководство ею – от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За сознательное участие или содействие ее деятельности – от 5 до 10 лет лишения свободы. Уголовная ответственность предусмотрена и за привлечение новых участников.

"Отмечу, что за содействие деятельности мошеннических колл-центров с использованием служебного положения – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности", - указал Ковальский.

"Уже имеем очередные результаты применения новой статьи", - сообщил он и перечислил:

в Хмельницком разоблачили сеть подпольных колл-центров, которые работали в обычных квартирах. Провели 18 обысков, задержали 12 человек, всем сообщили о подозрении;

в Виннице разоблачили мошеннический колл-центр, который действовал в арендованном частном доме. Во время обыска задокументировали незаконную деятельность его участников. Они задержаны, готовятся сообщения о подозрении по ст. 255-4 УК Украины.

"Эффективность работы прокуроров я буду оценивать не по количеству обысков, а по привлечению к ответственности организаторов, аресту активов и возмещению ущерба потерпевшим. Мы должны не просто закрывать колл-центры, а сделать невозможным возобновление этого бизнеса", - подчеркнул Ковальский.

Зеленский хочет, чтобы правоохранители поставили в истории «Химпрома» справедливую и жёсткую точку