Ворог продовжує атакувати Україну: у передмісті Хмельницького масштабна пожежа, у Києві працює ППО

Армія рф продовжує атакувати Україну - у передмісті Хмельницького спалахнула масштабна пожежа, у Вінниці є поранені, а у Києві - працює ППО, передає УНН.

Хмельницький

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ворог атакував дронами, у передмісті Хмельницького спалахнула масштабна пожежа.

Офіційно інформація наразі не підтверджена, так само невідомо, чи є постраждалі.

Вінниччина

У Вінницькій області відомо, що двоє людей постраждали внаслідок російської атаки.

Удар пошкодив житлові будинки та господарські споруди. На місці працювали сапери ДСНС, які обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Психолог надав підтримку трьом людям, зокрема дитині.

Київ

У столиці працюють сили ППО. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, ворожі БпЛА ще йдуть на місто.

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