Враг продолжает атаковать Украину: в пригороде Хмельницкого масштабный пожар, в Киеве работает ПВО
Киев • УНН
Россия атаковала Украину дронами: в пригороде Хмельницкого вспыхнул пожар, в Винницкой области пострадали два человека. В Киеве работает ПВО.
Армия рф продолжает атаковать Украину — в пригороде Хмельницкого вспыхнул масштабный пожар, в Виннице есть раненые, а в Киеве работает ПВО, передает УНН.
Хмельницкий
Как сообщают местные Telegram-каналы, враг атаковал дронами, в пригороде Хмельницкого вспыхнул масштабный пожар.
Официально информация пока не подтверждена, также неизвестно, есть ли пострадавшие.
Винницкая область
В Винницкой области известно, что два человека пострадали в результате российской атаки.
Удар повредил жилые дома и хозяйственные постройки. На месте работали саперы ГСЧС, которые обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Психолог оказал поддержку трем людям, в том числе ребенку.
Киев
В столице работают силы ПВО. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, вражеские БПЛА все еще направляются в город.
Реактивных вражеских дронов станет больше: The Economist заявляет, что рф смогла вдвое удешевить производство «шахедов»02.09.26, 20:53 • 4756 просмотров