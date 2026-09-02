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Враг продолжает атаковать Украину: в пригороде Хмельницкого масштабный пожар, в Киеве работает ПВО

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Россия атаковала Украину дронами: в пригороде Хмельницкого вспыхнул пожар, в Винницкой области пострадали два человека. В Киеве работает ПВО.

Враг продолжает атаковать Украину: в пригороде Хмельницкого масштабный пожар, в Киеве работает ПВО

Армия рф продолжает атаковать Украину — в пригороде Хмельницкого вспыхнул масштабный пожар, в Виннице есть раненые, а в Киеве работает ПВО, передает УНН.

Хмельницкий

Как сообщают местные Telegram-каналы, враг атаковал дронами, в пригороде Хмельницкого вспыхнул масштабный пожар. 

Официально информация пока не подтверждена, также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Винницкая область 

В Винницкой области известно, что два человека пострадали в результате российской атаки.

Удар повредил жилые дома и хозяйственные постройки. На месте работали саперы ГСЧС, которые обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Психолог оказал поддержку трем людям, в том числе ребенку.

Киев

В столице работают силы ПВО. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, вражеские БПЛА все еще направляются в город.

Реактивных вражеских дронов станет больше: The Economist заявляет, что рф смогла вдвое удешевить производство «шахедов»02.09.26, 20:53 • 4756 просмотров

Антонина Туманова

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