Враг продолжает атаковать Украину: в пригороде Хмельницкого масштабный пожар, в Киеве работает ПВО

Армия рф продолжает атаковать Украину — в пригороде Хмельницкого вспыхнул масштабный пожар, в Виннице есть раненые, а в Киеве работает ПВО, передает УНН.

Хмельницкий

Как сообщают местные Telegram-каналы, враг атаковал дронами, в пригороде Хмельницкого вспыхнул масштабный пожар.

Официально информация пока не подтверждена, также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Винницкая область

В Винницкой области известно, что два человека пострадали в результате российской атаки.

Удар повредил жилые дома и хозяйственные постройки. На месте работали саперы ГСЧС, которые обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Психолог оказал поддержку трем людям, в том числе ребенку.

Киев

В столице работают силы ПВО. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, вражеские БПЛА все еще направляются в город.

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