Трамп заявил, что должен принять "важное решение" по поводу возобновления ударов по Ирану
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что должен решить, возобновлять ли удары по Ирану. Он прогнозирует соглашение с Тегераном после ноябрьских выборов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что должен принять «важное решение» по поводу возобновления ударов по Ирану, передает УНН со ссылкой на AP.
«Будет ли заключено соглашение с Ираном, которое позволит ему восстановиться и построить гораздо более могущественную страну, чем когда-либо прежде?» — спросил Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
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«Должен ли я уничтожить Исламскую Республику — и сделать это быстро, — не дав им ни единого шанса снова убивать и разрушать людей и целые страны?»
Президент продолжил: «Отправить их в ад?»
Трамп отметил, что, по его мнению, Тегеран «заключит соглашение сразу после выборов» в ноябре.
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