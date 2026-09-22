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Президент США Дональд Трамп заявил, что должен принять «важное решение» по поводу возобновления ударов по Ирану, передает УНН со ссылкой на AP.

«Будет ли заключено соглашение с Ираном, которое позволит ему восстановиться и построить гораздо более могущественную страну, чем когда-либо прежде?» — спросил Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

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«Должен ли я уничтожить Исламскую Республику — и сделать это быстро, — не дав им ни единого шанса снова убивать и разрушать людей и целые страны?»

Президент продолжил: «Отправить их в ад?»

Трамп отметил, что, по его мнению, Тегеран «заключит соглашение сразу после выборов» в ноябре.

На Генеральной ассамблее ООН выступят около 130 лидеров: среди ключевых ораторов — Трамп и Зеленский, среди тем — война в Иране