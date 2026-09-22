На Генеральной ассамблее ООН выступят около 130 лидеров: среди ключевых ораторов — Трамп и Зеленский, среди тем — война в Иране

На Генеральной Ассамблее, которая начинается сегодня, выступят около 130 глав государств и правительств, а также десятки министров. Среди ключевых ораторов — президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Масуд Пезешкиан, которые выступят в среду, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Издание отмечает, что ООН остается главной площадкой для встреч представителей 193 государств-членов и их лидеров. Ожидается, что на Генеральной Ассамблее, которая начинается во вторник, выступят около 130 глав государств и правительств, а также десятки министров.

Среди ключевых ораторов — президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Оба выступят во вторник после вступительной речи Генерального секретаря Антониу Гутерриша о положении дел в мире. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступят в среду.

Встреча с Зеленским и приём для лидеров, прибывших на сессию ООН — Трампа сегодня ожидает насыщенный дипломатический день

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — которого мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани хотел арестовать из-за обращения с палестинцами в Газе (пока не узнал, что не имеет таких полномочий), — обратится к Ассамблее в четверг. Второй год подряд президент Палестины Махмуд Аббас не приедет в ООН, поскольку США отказали ему в выдаче визы. Несмотря на это, в тот же день он выступит перед Ассамблеей в формате видеообращения.

Добавим

В своей прошлогодней речи в ООН Трамп заявил, что США "уничтожили" ядерный потенциал Ирана после того, как отдал приказ о бомбардировке трех ключевых объектов в июне 2025 года.

Он возвращается на Генеральную Ассамблею, когда с начала новой войны против Ирана проходит почти семь месяцев, — войны, которую он считает необходимой для устранения ядерной угрозы со стороны этой страны.

Ситуация в войне осложнилась, несмотря на то что удары США и Израиля уничтожили значительную часть высшего руководства Ирана, а также его военно-воздушные и военно-морские силы, тогда как блокада иранской нефти со стороны США привела к экономическому коллапсу в Тегеране.