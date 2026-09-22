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Встреча с Зеленским и приём для лидеров, прибывших на сессию ООН — Трампа сегодня ожидает насыщенный дипломатический день

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Трамп выступит на Генеральной ассамблее ООН и встретится с Зеленским, лидерами Великобритании и Японии. Также он обсудит безопасность Гренландии и Венесуэлу.

Встреча с Зеленским и приём для лидеров, прибывших на сессию ООН — Трампа сегодня ожидает насыщенный дипломатический день

Президента США Дональда Трампа ожидает насыщенный дипломатический день в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди ряда мероприятий — встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Дипломатический день начнется с утреннего выступления Трампа перед Генеральной Ассамблеей ООН.

Президент США встретится с новым премьер-министром Великобритании, премьер-министром Японии и президентом Украины.

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Он также примет участие в мероприятии с участием лидеров Дании и Гренландии, на котором будет подписано соглашение, призванное обеспечить усиленное военное присутствие США на территории Гренландии — датской территории с широкой автономией.

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Президент уделит внимание Ближнему Востоку, встретившись с представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также примет участие в отдельном мероприятии, посвященном Латинской Америке и Западному полушарию.

Трамп устроит прием для лидеров, участвующих в сессии ГА ООН, и встретится с Делси Родригес, исполняющей обязанности президента Венесуэлы, прежде чем вернуться в Вашингтон.

Антонина Туманова

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