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Шахед-136

У справі директора мовного центру у Хмельницькому вже дев’ять потерпілих дітей

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Правоохоронці встановили дев’ятьох потерпілих дівчат у справі директора мовного центру. Йому інкримінують 14 злочинів у 2004–2025 роках.

У справі директора мовного центру у Хмельницькому вже дев’ять потерпілих дітей

Кількість потерпілих дітей, яких розбещував директор одного із центрів вивчення іноземних мов у Хмельницькому зросла до дев’яти. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури триває досудове розслідування стосовно директора одного із центрів вивчення іноземних мов у Хмельницькому, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності дітей (ч. 1 ст. 156 та ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України)

- йдеться у дописі Генпрокурора.

За наявною інформацією, на момент повідомлення чоловіку про підозру у серпні цього року було двоє потерпілих дівчат, яким було 13 та 14 років.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили ще сімох неповнолітніх та малолітніх дівчат, які постраждали від протиправних дій підозрюваного. Наразі у кримінальному провадженні встановлено дев’ятьох потерпілих, щодо яких у період з 2004 по 2025 рік вчинено 14 кримінальних правопорушень

 - йдеться у дописі.

Йдеться про задоволення статевої пристрасті щодо неповнолітніх (ч. 2 ст. 153 Кримінального кодексу України в редакціях, чинних на момент вчинення кримінальних правопорушень), сексуальне насильство щодо осіб, які не досягли 14 років (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України), вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку (ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України), та розбещення неповнолітніх (ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчі та прокурори перевіряють обставини кожного епізоду та проводять необхідні слідчі і процесуальні дії. Також встановлюються інші особи, які могли постраждати від дій підозрюваного. В межах кримінального провадження за клопотанням прокурорів йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо

58-річний директор мовного центру підозрюється у розбещенні учениць 13 та 14 років під час занять. Дії тривали у 2018-2020 та 2023-2025 роках.

Алла Кіосак

СуспільствоКриміналОсвіта
Школа
Довічне позбавлення волі
Хмельницький