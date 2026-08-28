$44.570.1052.010.08
ukenru
00:56 • 198 перегляди
Укрзалізниця повідомила про скорочення затримок потягів
21:20 • 17556 перегляди
Глава ЦРУ хотів показати путіну реальну ситуацію на фронті та похмурі перспективи для рф – NYT
20:16 • 20939 перегляди
Зеленський у Кишиневі заявив, що росія програє, а Україна та Молдова будуть частиною ЄвропиVideo
27 серпня, 18:55 • 24502 перегляди
Місто може надовго залишитися без світла й тепла через атаки рф - жителів Херсону закликали евакуюватись
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 45720 перегляди
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
27 серпня, 14:23 • 35960 перегляди
Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії на "тривалий період" - ЗМІ
27 серпня, 13:27 • 57441 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto
27 серпня, 12:24 • 35929 перегляди
У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей
27 серпня, 11:55 • 32658 перегляди
Наслідки російського обстрілу Бориспільського району - фоторепортажPhoto
27 серпня, 11:02 • 24179 перегляди
Через російські обстріли затримуються кілька десятків поїздів, пара на понад 10 годин - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
78%
753мм
Популярнi новини
росія може використовувати одноразових агентів для диверсій у Чехії: під загрозою об’єкти допомоги Україні27 серпня, 15:01 • 4876 перегляди
Зеленський прибув до Кишинева на День незалежності Молдови: очікується тристороння зустріч27 серпня, 15:16 • 10499 перегляди
Непал і Китай попереджають про нові ризики повеней27 серпня, 15:27 • 10098 перегляди
Через масовані атаки рф та затримки поїздів платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними до ранку п’ятниці27 серпня, 16:07 • 5262 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video23:06 • 7840 перегляди
Публікації
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 45717 перегляди
Історія та особливості чеської кухні27 серпня, 14:09 • 44463 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto27 серпня, 13:27 • 57437 перегляди
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими27 серпня, 06:59 • 109056 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 110835 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мая Санду
Джон Реткліфф (політик)
Ніколь Кідман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto00:06 • 3006 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video23:06 • 8156 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 86906 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 70415 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 93028 перегляди
Актуальне
Серіали
Фільм
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Storm Shadow

Укрзалізниця повідомила про скорочення затримок потягів

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Затримки потягів в Україні поступово скорочуються, зали очікування відкрили безкоштовно. World Central Kitchen підтримала майже 30 поїздів.

Укрзалізниця повідомила про скорочення затримок потягів

Станом на 3:30 ночі затримки потягів в Україні зберігаються, однак поступово скорочуються. Зали очікування на вокзалах відкрили безкоштовно для всіх пасажирів, які очікують на затримані рейси. Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

У компанії зазначили, що допомогу пасажирам та залізничним бригадам надала організація World Central Kitchen. Загалом підтримку отримали майже три десятки поїздів.

До координації допомоги одночасно долучилися команди в Києві, Полтаві, Знам'янці, Хмельницькому, Шепетівці, Львові, Тернополі, Рівному, Ніжині, Конотопі та інших містах.

У Києві команда World Central Kitchen провела на вокзалі понад 12 годин. Водночас Шепетівка встановила рекорд за кількістю гарячих страв - там видали 1120 порцій за день.

В Укрзалізниці подякували команді World Central Kitchen, залізничникам і провідникам, які долучилися до роботи, а також пасажирам за розуміння ситуації.

Через масовані атаки рф та затримки поїздів платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними до ранку п’ятниці27.08.26, 19:07 • 5450 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Конотоп
Українська залізниця
Україна
Полтава
Тернопіль
Кропивницький
Хмельницький
Львів
Рівне
Київ