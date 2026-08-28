Укрзалізниця повідомила про скорочення затримок потягів

Станом на 3:30 ночі затримки потягів в Україні зберігаються, однак поступово скорочуються. Зали очікування на вокзалах відкрили безкоштовно для всіх пасажирів, які очікують на затримані рейси. Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.

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У компанії зазначили, що допомогу пасажирам та залізничним бригадам надала організація World Central Kitchen. Загалом підтримку отримали майже три десятки поїздів.

До координації допомоги одночасно долучилися команди в Києві, Полтаві, Знам'янці, Хмельницькому, Шепетівці, Львові, Тернополі, Рівному, Ніжині, Конотопі та інших містах.

У Києві команда World Central Kitchen провела на вокзалі понад 12 годин. Водночас Шепетівка встановила рекорд за кількістю гарячих страв - там видали 1120 порцій за день.

В Укрзалізниці подякували команді World Central Kitchen, залізничникам і провідникам, які долучилися до роботи, а також пасажирам за розуміння ситуації.

Через масовані атаки рф та затримки поїздів платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними до ранку п’ятниці