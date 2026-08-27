Через масовані атаки рф та затримки поїздів платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними до ранку п’ятниці

На тлі значних затримок потягів через балістичні обстріли зс рф майже усіх регіонів України усі платні зали очікування на вокзалах країни до ранку п’ятниці, 28 серпня, безкоштовними для пасажирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал українського національного перевізника.

Як зазначили в компанії, залізничники працюють над відновленням графіка та забезпеченням безпечного руху поїздів. Водночас вокзали залишаються відкритими для пасажирів, яким через затримки доводиться довше чекати на свої рейси.

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Усі платні зали очікування тимчасово доступні безкоштовно для всіх пасажирів. Зокрема, ними можуть скористатися родини з дітьми, люди старшого віку та інші пасажири, які вимушені чекати на відправлення поїзда.

На вокзалах пасажири можуть також випити води та зігрітися чаєм. Крім того, продовжують працювати "Пункти незламності", де пасажири можуть зарядити мобільні телефони та інші пристрої, а також перебувати під час вимушеного очікування.

В "Укрзалізниці" наголосили, що в умовах складної безпекової ситуації залізниця продовжує роботу та намагається забезпечити перевезення пасажирів до місця призначення.

У складні моменти ми не залишаємо пасажирів сам на сам із ситуацією: залізниця продовжує працювати та робить усе можливе, щоб кожен дістався місця призначення безпечно — йдеться у повідомленні національного перевізника.

Нагадаємо

27 серпня через масовані обстріли затримуються близько 90 поїздів, найдовша затримка сягає 17 годин. Пасажирам рейсів із затримкою понад 5 годин організують харчування.