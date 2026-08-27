Через російські обстріли затримуються кілька десятків поїздів, пара на понад 10 годин - Укрзалізниця

Через масові російські обстріли у низці областей затримуються поїзди - ідеться про близько 90 рейсів, повідомляє АТ "Укрзалізниця" у четвер, пише УНН.

Через масові російські обстріли у низці областей затримуються поїзди - повідомили в УЗ.

Згідно з сервісом УЗ про затримки поїздів, ідеться про близько 90 поїздів, 3 з яких лише готуються до відправлення - із затримкою. Затримки в дорозі, як повідомляють, сягають кількох годин, найдовше - 17 годин.

"Ми продовжуємо рух там, де це дозволяє безпекова ситуація, уважно моніторимо повітряний простір і робимо все можливе, щоб ніхто не постраждав — ані пасажири, ані залізничники", - вказали в компанії.

"Для поїздів, які через атаки затримаються на 5+ годин, разом із партнерами World Central Kitchen організовуємо харчування для пасажирів та залізничників на одній з проміжних станцій. Дякуємо нашим партнерам за оперативну реакцію та допомогу в такі непрості моменти", - повідомили в УЗ.

Київська кільцева електричка, як повідомляється, також тимчасово призупиняла рух через загрозу, але наразі вже повністю відновила роботу.

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