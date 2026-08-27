Из-за российских обстрелов задерживаются несколько десятков поездов, два — более чем на 10 часов, — «Укрзалізниця»

Из-за массированных российских обстрелов в ряде областей задерживаются поезда — речь идет примерно о 90 рейсах, сообщает АО «Укрзализныця» в четверг, пишет УНН.

Из-за массированных российских обстрелов в ряде областей задерживаются поезда — сообщили в УЗ.

Согласно сервису УЗ по задержкам поездов, речь идет примерно о 90 поездах, 3 из которых только готовятся к отправлению — с задержкой. Задержки в пути, как сообщается, достигают нескольких часов, дольше всего — 17 часов.

«Мы продолжаем движение там, где это позволяет ситуация с безопасностью, внимательно мониторим воздушное пространство и делаем все возможное, чтобы никто не пострадал — ни пассажиры, ни железнодорожники», — указали в компании.

«Для поездов, которые из-за атак задержатся на 5+ часов, вместе с партнерами World Central Kitchen организуем питание для пассажиров и железнодорожников на одной из промежуточных станций. Благодарим наших партнеров за оперативную реакцию и помощь в такие непростые моменты», — сообщили в УЗ.

Киевская кольцевая электричка, как сообщается, также временно приостанавливала движение из-за угрозы, но в настоящее время уже полностью возобновила работу.

Зеленский: рф нанесла удары по 9 областям, на предприятиях в Чубинском ликвидируют пожары