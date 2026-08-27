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Зеленский: рф нанесла удары по 9 областям, на предприятиях в Чубинском ликвидируют пожары

Киев • УНН

 • 886 просмотра

россия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами, повредив инфраструктуру и жилые дома. В Чубинском тушат пожары на предприятиях.

Зеленский: рф нанесла удары по 9 областям, на предприятиях в Чубинском ликвидируют пожары

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф с применением баллистических ракет, указав, что враг нанес удар по критической инфраструктуре в трех областях, а в Киевской области ликвидируют пожары на предприятиях в Чубинском, пишет УНН.

Детали

"С ночи продолжается ликвидация последствий российской атаки на наши регионы. Удар был комбинированным: дроны и баллистика. россияне нанесли удары по критической инфраструктуре в Полтавской, Сумской и Херсонской областях. В Харьковской области били по жилым домам. В Краматорске КАБ ударил по многоэтажке. Четырех человек подразделениям ГСЧС удалось спасти. Три человека пострадали в Запорожье, двое — в Кривом Роге. Был нанесен удар по жилой многоэтажке в Одессе. В Чубинском Киевской области задействованы все необходимые службы, чтобы ликвидировать пожары на предприятиях после удара дронами", — написал Зеленский в соцсетях.

"россия продолжает вкладываться в ракеты и расширение своей войны, а значит, нужно больше противодействия этому. На этой неделе были приняты важные решения по усилению украинской ПВО со стороны наших европейских союзников. Важно, чтобы они также дополнялись дополнительными пакетами защиты от баллистики, прежде всего через PURL. Все, что усиливает защиту неба, фактически ежедневно сохраняет жизни украинцев и украинок. Чтобы отбить у россии желание продолжать войну, необходимо эффективно сбивать ракеты, за которые так цепляется москва, чтобы не останавливать войну. Благодарен каждому, кто это понимает и помогает", — подчеркнул Президент.

Семь баллистических ракет и "Оникс", а также 225 из 258 дронов обезвредили за ночь27.08.26, 09:19 • 10402 просмотра

Юлия Шрамко

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