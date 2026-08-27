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Зеленський: рф вдарила по 9 областях, на підприємствах у Чубинському ліквідовують пожежі

Київ • УНН

 • 2316 перегляди

росія атакувала Україну дронами й балістикою, пошкодивши інфраструктуру та житлові будинки. У Чубинському гасять пожежі на підприємствах.

Зеленський: рф вдарила по 9 областях, на підприємствах у Чубинському ліквідовують пожежі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф з балістикою, вказавши, що ворог вдарив по критичній інфраструктурі у трьох областях, у Київській області ліквідовують пожежі на підприємствах у Чубинському, пише УНН.

Деталі

"З ночі триває ліквідація наслідків російської атаки на наші регіони. Комбінований був удар: дрони та балістика. росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині. На Харківщині били по житлових будинках. У Краматорську КАБ вдарив по багатоповерхівці. Чотирьох людей підрозділам ДСНС вдалося врятувати. Три людини постраждали у Запоріжжі, двоє – у Кривому Розі. Був удар по житловій багатоповерхівці в Одесі. У Чубинському на Київщині всі необхідні служби залучені, щоб ліквідувати пожежі на підприємствах після удару дронами", - написав Зеленський у соцмережах.

"росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни, а отже, потрібно більше протидії цьому. Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників. Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через PURL. Все, що посилює захист неба, фактично зберігає життя українців та українок щодня. Щоб збити російське бажання воювати далі, потрібне ефективне збиття ракет, за які так чіпляється москва, щоб війну не зупиняти. Вдячний кожному, хто це розуміє та допомагає", - наголосив Президент.

Сім балістичних ракет і "Онікс" та 225 з 258 дронів знешкодили за ніч27.08.26, 09:19 • 20065 переглядiв

Юлія Шрамко

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