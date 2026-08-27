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Из-за массированных атак рф и задержек поездов платные залы ожидания на вокзалах сделали бесплатными до утра пятницы

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

До утра 28 августа платные залы ожидания на вокзалах бесплатны из-за задержек ряда поездов. Пассажирам доступны чай, вода и "Пункты несокрушимости".

Из-за массированных атак рф и задержек поездов платные залы ожидания на вокзалах сделали бесплатными до утра пятницы

На фоне значительных задержек поездов из-за баллистических обстрелов вооружёнными силами рф почти всех регионов Украины все платные залы ожидания на вокзалах страны до утра пятницы, 28 августа, будут бесплатными для пассажиров. Об этом сообщает УНН  со ссылкой на официальный Telegram-канал украинского национального перевозчика.  

Как отметили в компании, железнодорожники работают над восстановлением графика и обеспечением безопасного движения поездов. В то же время вокзалы остаются открытыми для пассажиров, которым из-за задержек приходится дольше ждать свои рейсы. 

Детали

Все платные залы ожидания временно доступны бесплатно для всех пассажиров. В частности, ими могут воспользоваться семьи с детьми, люди старшего возраста и другие пассажиры, вынужденные ждать отправления поезда.

На вокзалах пассажиры также могут выпить воды и согреться чаем. Кроме того, продолжают работать "Пункты несокрушимости", где пассажиры могут зарядить мобильные телефоны и другие устройства, а также находиться во время вынужденного ожидания.

В "Укрзалізниці" подчеркнули, что в условиях сложной ситуации с безопасностью железная дорога продолжает работу и пытается обеспечить перевозку пассажиров к месту назначения.

В сложные моменты мы не оставляем пассажиров один на один с ситуацией: железная дорога продолжает работать и делает всё возможное, чтобы каждый безопасно добрался до места назначения 

— говорится в сообщении национального перевозчика.

Напомним

27 августа из-за массированных обстрелов задерживаются около 90 поездов, самая длительная задержка достигает 17 часов. Пассажирам рейсов с задержкой более 5 часов организуют питание. 

Александра Василенко

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