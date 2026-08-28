«Укрзалізниця» сообщила о сокращении задержек поездов

По состоянию на 3:30 ночи задержки поездов в Украине сохраняются, однако постепенно сокращаются. Залы ожидания на вокзалах открыли бесплатно для всех пассажиров, ожидающих задержанные рейсы. Об этом сообщает «Укрзалізниця», пишет УНН.

Детали

В компании отметили, что помощь пассажирам и железнодорожным бригадам оказала организация World Central Kitchen. Всего поддержку получили почти три десятка поездов.

К координации помощи одновременно присоединились команды в Киеве, Полтаве, Знаменке, Хмельницком, Шепетовке, Львове, Тернополе, Ровно, Нежине, Конотопе и других городах.

В Киеве команда World Central Kitchen провела на вокзале более 12 часов. В то же время Шепетовка установила рекорд по количеству горячих блюд — там выдали 1120 порций за день.

В «Укрзалізниці» поблагодарили команду World Central Kitchen, железнодорожников и проводников, присоединившихся к работе, а также пассажиров за понимание ситуации.

Из-за массированных атак рф и задержек поездов платные залы ожидания на вокзалах сделали бесплатными до утра пятницы