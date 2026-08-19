П’яні провідники побили та викинули 15-річного хлопця з поїзда “Хмельницький - Київ”, їх вже звільнено

У соціальних мережах шириться допис, що п’яний провідник і провідниця поїзда "Хмельницький - Київ" побили 15-річного підлітка, який їхав з матір’ю, та викинули його з вагону. В Укрзалізниці запевняють - провідників вже звільнили, передає УНН.

Вчора ввечері стала свідком якоїсь й***утої ситуації. Потяг 858К. Хмельницький - Київ Пас. 1 вагон, зупинка Фастів. П‘яний провідник і провідниця викинули хлопця років 15, просто на землю. Як потім виявилось, провідник вдарив дитину так, що хлопець буквально вилетів з потяга і впав на землю - пишуть у соцмережах.

Повідомляється, що після цього хлопця провідники не впускали назад до вагону, хоча у нього був квиток і в вагоні на нього чекала мама.

В Укрзалізниці відповіли на пост, зазначивши, обох провідників даного поїзда звільнено з компанії

"Інформація передана до правоохоронних органів, Укрзалізниця всіляко буде сприяти розслідуванню даного випадку. Перед мамою хлопчика принесені вибачення та ми з нею на зв'язку", - додали в "УЗ".

Нагадаємо

У Києві правоохоронці затримали двох підлітків, які, за інформацією слідства, нападали на жінок у Подільському районі. Зловмисники били своїх жертв ножем та кастетом.