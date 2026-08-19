Пьяные проводники избили и выбросили 15-летнего мальчика из поезда "Хмельницкий — Киев", их уже уволили

В социальных сетях распространяется сообщение о том, что пьяные проводник и проводница поезда «Хмельницкий — Киев» избили 15-летнего подростка, который ехал с матерью, и выбросили его из вагона. В «Укрзалізниці» заверяют — проводников уже уволили, передает УНН.

Вчера вечером стала свидетельницей какой-то ё***нутой ситуации. Поезд 858К. Хмельницкий — Киев Пас. 1-й вагон, остановка Фастов. Пьяные проводник и проводница выбросили парня лет 15, просто на землю. Как потом выяснилось, проводник ударил ребенка так, что парень буквально вылетел из поезда и упал на землю — пишут в соцсетях.

Сообщается, что после этого проводники не впускали парня обратно в вагон, хотя у него был билет, а в вагоне его ждала мама.

В «Укрзалізниці» ответили на сообщение, отметив, что обоих проводников этого поезда уволили из компании

«Информация передана правоохранительным органам, «Укрзалізниця» будет всячески содействовать расследованию данного случая. Перед мамой мальчика принесли извинения, и мы с ней на связи», — добавили в «УЗ».

Напомним

В Киеве правоохранители задержали двух подростков, которые, по информации следствия, нападали на женщин в Подольском районе. Злоумышленники били своих жертв ножом и кастетом.