Зеленский подписал законопроект об отсрочке на год для военных по "контракту 18-24"

Киев • УНН

 • 3988 просмотра

Президент утвердил 12-месячную отсрочку от мобилизации для лиц в возрасте 18-24 лет, отслуживших год по контракту. Призыв возможен только с их согласия.

Зеленский подписал законопроект об отсрочке на год для военных по "контракту 18-24"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предоставляет 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи 18-24 лет, отслужившей по контракту во время военного положения. Об этом передает УНН со ссылкой на проект закона №13574. 

Возвращено с подписью от Президента Украины 

- говорится в карточке законопроекта. 

Согласно проекту закона, "не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет". 

Отмечается, что такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию. 

Закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Кабинет министров в течение месяца должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов.

Напомним 

Верховная Рада приняла законопроект, предоставляющий 12-месячную отсрочку от мобилизации лицам 18-24 лет. Это касается тех, кто отслужил по контракту во время военного положения.

Павел Башинский

