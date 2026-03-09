Зеленский подписал законопроект об отсрочке на год для военных по "контракту 18-24"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предоставляет 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи 18-24 лет, отслужившей по контракту во время военного положения. Об этом передает УНН со ссылкой на проект закона №13574.

Возвращено с подписью от Президента Украины - говорится в карточке законопроекта.

Согласно проекту закона, "не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет".

Отмечается, что такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Кабинет министров в течение месяца должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект, предоставляющий 12-месячную отсрочку от мобилизации лицам 18-24 лет. Это касается тех, кто отслужил по контракту во время военного положения.