В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Зеленський підписав законопроєкт про відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"

Київ • УНН

Президент затвердив 12-місячну відстрочку від мобілізації для осіб віком 18-24 роки, які відслужили рік за контрактом. Призов можливий лише за згодою.

Зеленський підписав законопроєкт про відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який надає 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді 18-24 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Про це передає УНН з посиланням на проєкт закону №13574. 

Повернуто з підписом від Президента України 

- йдеться у картці законопроєкту. 

Відповідно до проєкту закону, "не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік з числа громадян віком від 18 до 25 років". 

Зазначається, що такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. 

Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування у парламентській газеті "Голос України". Кабінет міністрів протягом місяця має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів.

Нагадаємо 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає 12-місячну відстрочку від мобілізації особам 18-24 років. Це стосується тих, хто відслужив за контрактом під час воєнного стану.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна