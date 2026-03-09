Зеленський підписав законопроєкт про відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"
Київ • УНН
Президент затвердив 12-місячну відстрочку від мобілізації для осіб віком 18-24 роки, які відслужили рік за контрактом. Призов можливий лише за згодою.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який надає 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді 18-24 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Про це передає УНН з посиланням на проєкт закону №13574.
Повернуто з підписом від Президента України
Відповідно до проєкту закону, "не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік з числа громадян віком від 18 до 25 років".
Зазначається, що такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування у парламентській газеті "Голос України". Кабінет міністрів протягом місяця має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає 12-місячну відстрочку від мобілізації особам 18-24 років. Це стосується тих, хто відслужив за контрактом під час воєнного стану.