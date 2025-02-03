Украинские бойцы после ранений и ампутаций покорили гору Килиманджаро

Пятеро украинских бойцов, которые пережили ранения или ампутации конечностей, покорили самую высокую гору Африки - Килиманджаро. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.

Детали

"Среди них: Михаил Матвеев - боец отдельного отряда ЦСП "Омега" Национальной гвардии, Александр Михов, который длительное время выполнял боевые задачи в составе "Омеги", и пограничник Владислав Шатило. О своей истории спортивных побед Владислав рассказал в серии спецпроекта МВД "С фронта - в чемпионы", - говорится в сообщении,

Как отмечается, военнослужащие преодолели высоту в 5 895 метров, к восхождению они готовились в течение четырех месяцев.

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