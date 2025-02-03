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Українські бійці після поранень і ампутацій підкорили гору Кіліманджаро

Українські бійці після поранень і ампутацій підкорили гору Кіліманджаро

Київ • УНН

 • 23877 перегляди

П'ятеро українських бійців з пораненнями та ампутованими кінцівками піднялися на Кіліманджаро. Військовослужбовці подолали висоту 5895 метрів після чотирьох місяців підготовки.

Пʼятеро українських бійців, які пережили поранення чи ампутації кінцівок, підкорили найвищу гору Африки - Кіліманджаро. Про це повідомляє МВС, пише УНН.

Деталі 

"Серед них: Михайло Матвіїв - боєць окремого загону ЦСП "Омега" Національної гвардії, Олександр Міхов, який тривалий час виконував бойові завдання у складі "Омеги", та прикордонник Владислав Шатіло. Про свою історію спортивних перемог Владислав розповів у серії спецпроєкту МВС "З фронту - в чемпіони", - ідеться у повідомленні,

Як зазначається, військовослужбовці подолали висоту в 5 895 метрів, до сходження вони готувалися упродовж чотирьох місяців.

Непал обмежив дозволи на сходження на Еверест04.05.24, 14:42 • 27199 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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