Українські бійці після поранень і ампутацій підкорили гору Кіліманджаро

Пʼятеро українських бійців, які пережили поранення чи ампутації кінцівок, підкорили найвищу гору Африки - Кіліманджаро. Про це повідомляє МВС, пише УНН.

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"Серед них: Михайло Матвіїв - боєць окремого загону ЦСП "Омега" Національної гвардії, Олександр Міхов, який тривалий час виконував бойові завдання у складі "Омеги", та прикордонник Владислав Шатіло. Про свою історію спортивних перемог Владислав розповів у серії спецпроєкту МВС "З фронту - в чемпіони", - ідеться у повідомленні,

Як зазначається, військовослужбовці подолали висоту в 5 895 метрів, до сходження вони готувалися упродовж чотирьох місяців.

Непал обмежив дозволи на сходження на Еверест