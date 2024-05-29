ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 03:17  •  520 просмотра

Read in English

Сегодня альпинисты и просто любители гор могут приобщиться к событию, которое посвящено самой высокой вершине нашей планеты, - Дню Эвереста. Именно 23 мая 1953 году первое в истории удачное восхождение на Эверест совершили новозеландец Эдмунд Гиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгай.

Сегодня, 29 мая, альпинисты и просто любители гор могут приобщиться к событию, которое посвящено самой высокой вершине нашей планеты, - Дню Эвереста, пишет УНН.

Именно 29 мая 1953 году первое в истории удачное восхождение на Эверест совершили новозеландец Эдмунд Гиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгай.

Первую известную попытку подняться на Эверест, высота которого составляет 8848,86 метров над уровнем моря, в июне 1924 года совершили британцы Джордж Мэллори и Джордж Ирвин. В лагерь они не вернулись. Их тела не были найдены. Существует версия, что они таки добрались до вершины Эвереста, и погибли, возвращаясь обратно.

После этого было различными группами альпинистов было осуществлено еще несколько попыток покорить Эверест, и лишь попытка 1953 года оказалась удачной.

С 2002 года 29 мая отмечается международный день миротворцев ООН.

Именно в этот день в 1948 году Советом Безопасности ООН была создана первая миротворческая миссия в Палестине.

До 60-х годов ХХ века миротворческие миссии ООН имели наблюдательный характер. Однако, впоследствии впервые началось создание вооруженных миротворческих контингентов, которые всем нам известны как "голубые каски".

На данный момент ООН провела более 70 миротворческих миссий. Большинство из них считаются успешными. Наиболее провальной считается миссия в Руанде, где не удалось предотвратить гражданский конфликт, резню и геноцид местного населения.

Украина впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории бывшей Югославии.

В общем, с 1992 года 44 тысячи украинских миротворцев приняли участие в 36 миссиях в Европе, Азии и Африке. Погибло 55 человек.

Экозащитники и любители дикой природы сегодня могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня выдры.

Выдры - водные хищные млекопитающие, обитающие на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. Основной ареал обитания выдр озера, пруды, ручьи, устья рек, а также болота и водно-болотные угодья.

Из-за разрушения людьми привычных для этих животных экосистем и браконьерства ради меха популяция этих животных в ХХ веке начала сокращаться. Однако, вовремя принятые меры и некоторые природные факторы остановили этот процесс.

В Украине, по данным ученых, популяция речной выдры колеблется в пределах 10-12 тысяч особей.

Также сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного здорового пищеварения.

Цель события - сформировать у людей привычку правильно питаться, ведь именно неправильный рацион приводит к большинству заболеваний пищеварения. Среди способов профилактики - отказ от спиртного и курения, составление еженедельного рациона, правильный режим работы и отдыха.

Среднестатистический человек переваривает за год около 500 килограммов пищи. Около 95% гормона удовольствия  (серотонина) вырабатывается в кишечнике.

Еще в последнюю среду мая проходят мероприятия, посвященные Международному дню рассеянного склероза.

Рассеянный склероз - аутоиммунное прогрессирующее заболевание, связанное с дегенерацией миелина (защитной пленки нерва), поражает зрительный нерв, головной и спинной мозг. Организм вырабатывает антитела на собственную нервную систему, что повреждает и разрушает миелин. Этот процесс нарушает взаимосвязь между мозгом и другими частями тела. В конце концов повреждаются и сами нервы, а это необратимый процесс, что приводит к нарушению основных функций человека - передвижения, координации, чувствительности, зрения.

Чаще всего болезнь поражает женщин и лиц трудоспособного возраста (21 - 45 лет). Самая высокая заболеваемость - среди представителей европеоидной расы, живущих в умеренном климате. Во всем мире насчитывается около трех миллионов больных рассеянным склерозом.

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Феодосии.

По преданию, Федосия жила в ѴІІ веке в Константинополе. С юных лет она приняла решение посвятить свою жизнь служению Господу.

Когда император Лев приказал уничтожать иконы, монахиня Феодосия решительно выступила против этого. Ее бросили в тюрьму и замучили до смерти.

Считается, что люди, которые приходили на могилу Феодосии исцелялись от самых тяжелых болезней.

Именины 29 мая празднуют Феодосия, Мария, Андрей, Константин.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
everestЭверест
ruandaРуанда
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  109652 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  110085 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  111517 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  107729 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  74251 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  74785 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  94075 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
27 мая 2024, 15:56  •  109656 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
27 мая 2024, 15:24  •  173885 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107362 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Новости по теме
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

  •  520 просмотра
рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях

рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях

  •  2136 просмотра
В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

  •  2672 просмотра
Некоторые западные фирмы продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Некоторые западные фирмы продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

  •  3734 просмотра
Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

  •  4044 просмотра
Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

  •  6693 просмотра
Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

  •  6732 просмотра
Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

  •  6356 просмотра
Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

  •  6402 просмотра
Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

  •  7655 просмотра

Популярные

Макрон высказался за разрешение Украине наносить удары по территории рф из западного оружия

Макрон высказался за разрешение Украине наносить удары по территории рф из западного оружия

  •  35968 просмотра
Осталось 20%: в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов уничтоженного россией "Эпицентра"

Осталось 20%: в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов уничтоженного россией "Эпицентра"

  •  19065 просмотра
В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

  •  24357 просмотра
Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету

Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету

  •  19603 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключать свет

Завтра в Украине не планируют отключать свет

  •  79444 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  141140 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  141618 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

27 мая 2024, 15:24  •  173885 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  178076 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  173847 просмотра

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

Сегодня альпинисты и просто любители гор могут приобщиться к событию, которое посвящено самой высокой вершине нашей планеты, - Дню Эвереста. Именно 23 мая 1953 году первое в истории удачное восхождение на Эверест совершили новозеландец Эдмунд Гиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгай.

УНН Lite •   •  520 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях

В Украине объявлена воздушная тревога в Одесской и Николаевской областях из-за ракетной угрозы.

Война •   •  2136 просмотра
рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях

В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

Взрыв природного газа в Янгстауне, США, нанес значительный ущерб зданию. Кроме того, были ранены 7 человек, один из которых был в тяжелом состоянии.

Новости Мира •   •  2672 просмотра
В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

Некоторые западные фирмы продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Некоторые западные компании, такие как Avon Products, Air Liquide и Reckitt, продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину, поскольку потребительская активность в стране постепенно восстанавливается.

Экономика •   •  3734 просмотра
Некоторые западные фирмы продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Израиль отрицает нанесение удара по палаточному городку в Газе, в результате которого, по сообщениям, погиб 21 человек.

Новости Мира •   •  4044 просмотра
Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с лидерами Чехии, Латвии, Дании, Нидерландов и Польши в Праге, чтобы обсудить ключевые вопросы поддержки борьбы Украины за независимость, включая поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, увеличение украинского оборонного производства и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Война •   •  6693 просмотра
Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

Польша призывает разрешить Украине использовать западное оружие для поражения целей в рф без ограничений.

Война •   •  6732 просмотра
Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

Патрульная полиция Киевской области спасла 17-летнего парня от попытки самоубийства в Белой Церкви, установив с ним контакт, успокоив и отведя в безопасное место для оказания медицинской помощи.

Общество •   •  6356 просмотра
Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Игра Hamster Kombat, которая требует кликов, чтобы заработать монеты, может быть опасной для украинцев из-за российского домена и потенциального сбора данных российскими компаниями.

Технологии •   •  6402 просмотра
Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали вражеские беспилотники в северной части Ровенской области.

Война •   •  7655 просмотра
Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области