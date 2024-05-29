День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

Сегодня, 29 мая, альпинисты и просто любители гор могут приобщиться к событию, которое посвящено самой высокой вершине нашей планеты, - Дню Эвереста, пишет УНН.

Именно 29 мая 1953 году первое в истории удачное восхождение на Эверест совершили новозеландец Эдмунд Гиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгай.

Первую известную попытку подняться на Эверест, высота которого составляет 8848,86 метров над уровнем моря, в июне 1924 года совершили британцы Джордж Мэллори и Джордж Ирвин. В лагерь они не вернулись. Их тела не были найдены. Существует версия, что они таки добрались до вершины Эвереста, и погибли, возвращаясь обратно.

После этого было различными группами альпинистов было осуществлено еще несколько попыток покорить Эверест, и лишь попытка 1953 года оказалась удачной.

С 2002 года 29 мая отмечается международный день миротворцев ООН.

Именно в этот день в 1948 году Советом Безопасности ООН была создана первая миротворческая миссия в Палестине.

До 60-х годов ХХ века миротворческие миссии ООН имели наблюдательный характер. Однако, впоследствии впервые началось создание вооруженных миротворческих контингентов, которые всем нам известны как "голубые каски".

На данный момент ООН провела более 70 миротворческих миссий. Большинство из них считаются успешными. Наиболее провальной считается миссия в Руанде, где не удалось предотвратить гражданский конфликт, резню и геноцид местного населения.

Украина впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории бывшей Югославии.

В общем, с 1992 года 44 тысячи украинских миротворцев приняли участие в 36 миссиях в Европе, Азии и Африке. Погибло 55 человек.

Экозащитники и любители дикой природы сегодня могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня выдры.

Выдры - водные хищные млекопитающие, обитающие на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. Основной ареал обитания выдр озера, пруды, ручьи, устья рек, а также болота и водно-болотные угодья.

Из-за разрушения людьми привычных для этих животных экосистем и браконьерства ради меха популяция этих животных в ХХ веке начала сокращаться. Однако, вовремя принятые меры и некоторые природные факторы остановили этот процесс.

В Украине, по данным ученых, популяция речной выдры колеблется в пределах 10-12 тысяч особей.

Также сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного здорового пищеварения.

Цель события - сформировать у людей привычку правильно питаться, ведь именно неправильный рацион приводит к большинству заболеваний пищеварения. Среди способов профилактики - отказ от спиртного и курения, составление еженедельного рациона, правильный режим работы и отдыха.

Среднестатистический человек переваривает за год около 500 килограммов пищи. Около 95% гормона удовольствия (серотонина) вырабатывается в кишечнике.

Еще в последнюю среду мая проходят мероприятия, посвященные Международному дню рассеянного склероза.

Рассеянный склероз - аутоиммунное прогрессирующее заболевание, связанное с дегенерацией миелина (защитной пленки нерва), поражает зрительный нерв, головной и спинной мозг. Организм вырабатывает антитела на собственную нервную систему, что повреждает и разрушает миелин. Этот процесс нарушает взаимосвязь между мозгом и другими частями тела. В конце концов повреждаются и сами нервы, а это необратимый процесс, что приводит к нарушению основных функций человека - передвижения, координации, чувствительности, зрения.

Чаще всего болезнь поражает женщин и лиц трудоспособного возраста (21 - 45 лет). Самая высокая заболеваемость - среди представителей европеоидной расы, живущих в умеренном климате. Во всем мире насчитывается около трех миллионов больных рассеянным склерозом.

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Феодосии.

По преданию, Федосия жила в ѴІІ веке в Константинополе. С юных лет она приняла решение посвятить свою жизнь служению Господу.

Когда император Лев приказал уничтожать иконы, монахиня Феодосия решительно выступила против этого. Ее бросили в тюрьму и замучили до смерти.

Считается, что люди, которые приходили на могилу Феодосии исцелялись от самых тяжелых болезней.

Именины 29 мая празднуют Феодосия, Мария, Андрей, Константин.