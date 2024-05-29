День Евересту, Міжнародний день миротворців ООН, Всесвітній день видри. Що ще можна відзначити 29 травня

Сьогодні, 29 травня, альпіністи та просто любителі гір можуть долучитися до події, яка присвячена найвищій вершині нашої планети, - Дню Евересту, пише УНН.

Саме 29 травня 1953 році перше в історії вдале сходження на Еверест здійснили новозеландець Едмунд Гілларі та непальський шерпа Тенцинг Норгай.

Першу відому спробу піднятися на Еверест, висота якого становить 8848,86 метрів над рівнем моря, у червні 1924 року здійснили британці Джордж Меллорі та Джордж Ірвін. До табору вони не повернулися. Їхні тіла не були знайдені. Існує версія, що вони таки дісталися вершини Евересту, і загинули, повертаючись назад.

Після цього було різними групами альпіністів було здійснено ще декілька спроб підкорити Еверест, і лише спроба 1953 року виявилася вдалою.

З 2002 року 29 травня відзначається міжнародний день миротворців ООН.

Саме цього дня у 1948 році Радою Безпеки ООН була створена перша миротворча місія у Палестині.

До 60-х років ХХ століття миротворці місії ООН мали спостережний характер. Однак, згодом вперше почалося створення збройних миротворчих контингентів, які всім нам відомі як "блакитні шоломи".

На даний момент ООН провела більше 70 миротворчих місій. Більшість з них вважаються успішними. Найбільш провальною вважається місія в Руанді, де не вдалося запобігти громадянському конфлікту, різанині та геноциду місцевого населення.

Україна вперше долучилася до миротворчих контингентів ООН у 1992 році на території колишньої Югославії.

Загалом, з 1992 року 44 тисячі українських миротворців взяли участь у 36 місіях в Європі, Азії та Африці. Загинуло 55 чоловік.

Екозахисники та любителі дикої природи сьогодні можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня видри.

Видри - водні хижі ссавці, які мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди та Австралії. Основний ареал проживання видр озера, ставки, струмки, гирла річок, а також болота та водно-болотні угіддя.

Через руйнування людьми звичних для цих тварин екосистем та бракон’єрства заради хутра популяція цих тварин у ХХ столітті почала скорочуватися. Однак, вчасно вжити заходи та деякі природні фактори зупинили цей процес.

В Україні, за даними науковців, популяція річкової видри коливається в межах 10-12 тисяч особин.

Також сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього здорового травлення.

Мета події - сформувати у людей звичку правильно харчуватися, адже саме неправильний раціон призводить до більшості захворювань травлення. Серед способів профілактики – відмова від спиртного та паління, складання щотижневого раціону, правильний режим роботи та відпочинку.

Середньостатистична людина перетравлює за рік близько 500 кілограмів їжі. Близько 95% гормону задоволення (серотоніну) виробляється у кишківнику.

Ще в останню середу травня відбуваються заходи присвячені Міжнародному дню розсіяного склерозу.

Розсіяний склероз – автоімунне прогресуюче захворювання, пов’язане з дегенерацією мієліну (захисної плівки нерва), вражає зоровий нерв, головний та спинний мозок. Організм виробляє антитіла на власну нервову систему, що пошкоджує та руйнує мієлін. Цей процес порушує взаємозв’язок між мозком та іншими частинами тіла. Зрештою пошкоджуються і самі нерви, а це незворотний процес, що призводить до порушення основних функцій людини – пересування, координації, чутливості, зору.

Найчастіше хвороба вражає жінок та осіб працездатного віку (21 - 45 років). Найвища захворюваність – серед представників європеоїдної раси, що живуть в помірному кліматі. В усьому світі налічується близько трьох мільйонів хворих на розсіяний склероз.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святої мучениці Феодосії.

За переказом, Федосія жила у VІІ столітті Константинополі. З юних років вона прийняла рішення присвятити своє життя служінню Господу.

Коли імператор Лев наказав знищувати ікони, черниця Феодосія рішуче виступила проти цього. Її кинули до в’язниці та закатували до смерті.

Вважається, що люди, які приходили на могилу Феодосії зцілювалися від найважчих хвороб.

Іменини 29 травня святкують Феодосія, Марія, Андрій, Костянтин.