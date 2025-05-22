Эверест за пять дней: британцы впервые покорили вершину с помощью ксенона

Четверо британских альпинистов стали первыми, кто поднялся на Эверест, применяя ксенон - газ, улучшающий акклиматизацию. В целом их экспедиция длилась менее пяти дней от Лондона до вершины горы, что стало возможным благодаря новым подходам к подготовке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Четверо британских альпинистов установили новый прецедент в истории покорения Эвереста - впервые они использовали ксенон, что позволило им избежать нескольких недель акклиматизации - сообщил Лукас Фюртенбах из компании Furtenbach Adventures, которая организовала экспедицию.

Обычно альпинисты проводят на горе несколько недель или даже месяцев, останавливаясь на каждой достигнутой высоте на некоторое время, чтобы дать организму возможность адаптироваться. Подниматься на Эверест чрезвычайно опасно, если альпинист не акклиматизировался должным образом.

В этот же раз, вместо традиционного длительного пребывания на большой высоте, альпинисты вдыхали ксенон в Германии, перед тем, как отправиться в горы.

Ксенон - это бесцветный газ без запаха, который содержится в очень небольших количествах в земной атмосфере. Он известен своими анестезирующими свойствами и медицинским применением.

Также дома альпинисты спали в специальных гипербарических палатках, которые имитируют условия высокогорья, чтобы подготовиться к восхождению. После этого они отправились из Лондона к Эвересту и достигли его вершины (высота 8848 метров) менее чем за пять дней. Во время подъема также использовался дополнительный кислород, как в большинстве экспедиций.

Ксенон улучшает акклиматизацию и защищает организм от горной болезни и последствий гипоксии - пояснил Фюртенбах в сообщении из базового лагеря.

По его словам, хотя гиды уже испытывали эту методику раньше, для клиентов - обычных альпинистов - это первый случай.

Такой подход не только сделал восхождение более безопасным и быстрым, но и уменьшил экологическую нагрузку на гору.

Более короткая экспедиция также означает меньше мусора, меньше ресурсов, меньше отходов человеческой деятельности в этой чувствительной среде - подчеркнул Фюртенбах.

Не все в альпинистском сообществе одинаково положительно оценивают новацию. Американский гид Адриан Баллингер из Alpenglow Expeditions назвал использование ксенона "трюком".

Это никогда не казалось тем типом опыта, который мы хотим обеспечить. Но если эти альпинисты гордятся этим стилем, то это их выбор - сказал он.

Справка

На этот сезон Непал уже выдал 468 разрешений на восхождение на Эверест, из которых более 200 альпинистов уже достигли вершины.

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