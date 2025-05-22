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The Guardian

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

Еверест за п’ять днів: британці вперше підкорили вершину з допомогою ксенону

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Четверо британських альпіністів вперше піднялися на Еверест, використовуючи ксенон для покращення акліматизації. Їх експедиція тривала менше п'яти днів.

Еверест за п’ять днів: британці вперше підкорили вершину з допомогою ксенону

Четверо британських альпіністів стали першими, хто піднявся на Еверест, застосовуючи ксенон - газ, що покращує акліматизацію. Загалом їхня експедиція тривала менш як п'ять днів від Лондона до вершини гори, що стало можливим завдяки новим підходам до підготовки. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Четверо британських альпіністів встановили новий прецедент в історії підкорення Евересту - вперше вони використали ксенон, що дозволило їм уникнути кількох тижнів акліматизації

- повідомив Лукас Фюртенбах з компанії Furtenbach Adventures, яка організувала експедицію.

Зазвичай альпіністи проводять на горі кілька тижнів або навіть місяців, зупиняючись на кожній досягнутій висоті на деякий час, щоб дати організму можливість адаптуватися. Підійматися на Еверест надзвичайно небезпечно, якщо альпініст не акліматизувався належним чином.

Цього ж разу, замість традиційного тривалого перебування на великій висоті, альпіністи вдихали ксенон у Німеччині, перед тим, як вирушити у гори.

Ксенон - це безбарвний газ без запаху, який міститься в дуже невеликих кількостях в земній атмосфері. Він відомий своїми анестезуючими властивостями та медичним застосуванням.

Також вдома альпіністи спали у спеціальних гіпербаричних наметах, які імітують умови високогір’я, аби підготуватися до сходження. Після цього вони вирушили з Лондона до Евересту й досягли його вершини (висота 8848 метрів) менш ніж за п’ять днів. Під час підйому також використовувався додатковий кисень, як у більшості експедицій.

Ксенон покращує акліматизацію та захищає організм від гірської хвороби та наслідків гіпоксії

- пояснив Фюртенбах у повідомленні з базового табору.

За його словами, хоча гіди вже випробовували цю методику раніше, для клієнтів - звичайних альпіністів - це перший випадок.

Такий підхід не лише зробив сходження безпечнішим і швидшим, а й зменшив екологічне навантаження на гору.

Коротша експедиція також означає менше сміття, менше ресурсів, менше відходів людської діяльності в цьому чутливому середовищі

- наголосив Фюртенбах.

Не всі в альпіністській спільноті однаково позитивно оцінюють новацію. Американський гід Адріан Баллінгер з Alpenglow Expeditions назвав використання ксенону "трюком".

Це ніколи не здавалося тим типом досвіду, який ми хочемо забезпечити. Але якщо ці альпіністи пишаються цим стилем, то це їхній вибір

- сказав він.

Довідка

На цей сезон Непал уже видав 468 дозволів на сходження на Еверест, з яких понад 200 альпіністів уже досягли вершини.

Британський альпініст побив власний рекорд, піднявшись на Еверест у 19-й раз19.05.25, 10:04 • 2632 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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