На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших
Киев • УНН
40-летний кенийский альпинист Джошуа Черуйот Кируи был найден мертвым возле вершины Эвереста после того, как исчез вместе со своим непальским гидом Навангом Шерпой во время попытки подъема без дополнительного кислорода, что стало четвертой смертью на Эвересте за эту неделю.
Кенийский альпинист, пропавший неподалеку от вершины Эвереста, найден мертвым, что стало четвертой смертью, зафиксированной на Эвересте на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Сорокалетний Джошуа Черуйот Кируи и его 44-летний непальский гид Наванг Шерпа исчезли в среду при попытке подняться на Эверест без дополнительного кислорода.
Смерть Кируи стала четвертой смертью, зафиксированной на Эвересте на этой неделе.
Румынский альпинист, британский альпинист и его непальский гид также были найдены мертвыми во вторник, сообщает Himalayan Times.
Гид еще не найден поисковой группой, которая была направлена на обнаружение пары, сообщил информационному агентству AFP местный представитель сферы туризма.
Непальская газета Himalayan Times процитировала слова Шерпы, который сообщил в базовый лагерь, что Кируи продемонстрировал "ненормальное поведение" и "отказался возвращаться и даже использовать кислород из баллонов". Контакт с парой людей был потерян вскоре после сообщения, сообщили газете представители базового лагеря.
В своем последнем посте в Instagram Кируи выразил уверенность, что сможет покорить Эверест без дополнительного кислорода. Он был банкиром в одном из крупнейших банков-кредиторов Кении.
Дополнение
Восхождение на Эверест, самую высокую вершину мира, считается крайне сложным и рискованным даже для опытных альпинистов.
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших
Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов
В Днепре сообщили о звуке взрыва
Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения
россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут
Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны
Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения
Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР
В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни
Популярные
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне
Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке
Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф
На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая
Публикации
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших
40-летний кенийский альпинист Джошуа Черуйот Кируи был найден мертвым возле вершины Эвереста после того, как исчез вместе со своим непальским гидом Навангом Шерпой во время попытки подъема без дополнительного кислорода, что стало четвертой смертью на Эвересте за эту неделю.
Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов
Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжается: Северная Корея поставляет России большие объемы снарядов, но нет никаких доказательств того, что рф просит военное оборудование у Северной Кореи, поскольку она имеет достаточные запасы старой советской техники.
В Днепре сообщили о звуке взрыва
В Днепре, Украина, произошел взрыв после того, как Военно-воздушные силы Украины сообщили о противовоздушной обороне против разведывательного беспилотника в регионе.
Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по обеспечению равенства процессуальных прав всех участников судебного процесса.
россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие
российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня «Смерч» Селидово Донецкой области, повредив административное здание промышленного предприятия.
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут
По меньшей мере четыре человека погибли и еще двое пропали после того, как российская армия нанесла по меньшей мере 15 ударов по Харькову, по предварительным данным.
Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны
Великобритания направляет Украине пакет военной помощи на сумму более 217 миллионов евро для усиления ее воздушной и морской обороны, включая радары ПВО, радиолокационные приманки, системы радиоэлектронной борьбы, малые катера и разведывательные беспилотники.
Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения
Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект № 9439 об особенностях назначения судей в условиях военного положения, который позволил бы Президенту влиять на отбор кандидатов на должности судей на основе информации от силовых структур.
Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР
Украинская разведка хорошо информирована о ситуации в Сумской области, планах и ресурсах противника, но не фиксирует достаточных сил врага для наступления, хотя незначительные действия не исключены.
В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни
Болгария решила прекратить деятельность двух ассоциаций, обвиненных в разжигании межнациональной розни и призывах к изменению конституционного строя через пропаганду в социальных сетях и военизированную подготовку.