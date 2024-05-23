На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших

Кенийский альпинист, пропавший неподалеку от вершины Эвереста, найден мертвым, что стало четвертой смертью, зафиксированной на Эвересте на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сорокалетний Джошуа Черуйот Кируи и его 44-летний непальский гид Наванг Шерпа исчезли в среду при попытке подняться на Эверест без дополнительного кислорода.

Смерть Кируи стала четвертой смертью, зафиксированной на Эвересте на этой неделе.

Румынский альпинист, британский альпинист и его непальский гид также были найдены мертвыми во вторник, сообщает Himalayan Times.

Гид еще не найден поисковой группой, которая была направлена на обнаружение пары, сообщил информационному агентству AFP местный представитель сферы туризма.

Непальская газета Himalayan Times процитировала слова Шерпы, который сообщил в базовый лагерь, что Кируи продемонстрировал "ненормальное поведение" и "отказался возвращаться и даже использовать кислород из баллонов". Контакт с парой людей был потерян вскоре после сообщения, сообщили газете представители базового лагеря.

В своем последнем посте в Instagram Кируи выразил уверенность, что сможет покорить Эверест без дополнительного кислорода. Он был банкиром в одном из крупнейших банков-кредиторов Кении.

Дополнение

Восхождение на Эверест, самую высокую вершину мира, считается крайне сложным и рискованным даже для опытных альпинистов.