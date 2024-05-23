На Евересті цього тижня вже чотири загиблих
Київ • УНН
40-річний кенійський альпініст Джошуа Черуйот Кіруі був знайдений мертвим біля вершини Евересту після того, як зник разом зі своїм непальським гідом Навангом Шерпою під час спроби підйому без додаткового кисню, що стало четвертою смертю на Евересті за цей тиждень.
Кенійський альпініст, який зник неподалік вершини Евересту, знайдений мертвим, що стало четвертою смертю, зафіксованою на Евересті цього тижня, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Сорокарічний Джошуа Черуйот Кіруї та його 44-річний непальський гід Наванг Шерпа зникли у середу під час спроби піднятися на Еверест без додаткового кисню.
Смерть Кіруї стала четвертою смертю, зафіксованою на Евересті цього тижня.
Румунський альпініст, британський альпініст і його непальський гід також були знайдені мертвими у вівторок, повідомляє Himalayan Times.
Гіда ще не знайдено пошуковою групою, яка була спрямована на виявлення пари, повідомив інформаційний агент AFP місцевий представник сфери туризму.
Непальська газета Himalayan Times процитувала слова Шерпи, який повідомив базовий табір, що Кіруї продемонстрував "ненормальну поведінку" і "відмовився повертатися і навіть використовувати кисень з балонів". Контакт із парою людей було втрачено невдовзі після повідомлення, повідомили газеті представники базового табору.
У своєму останньому пості у Instagram Кіруї висловив упевненість, що зможе підкорити Еверест без додаткового кисню. Він був банкіром в одному з найбільших банків-кредиторів Кенії.
Доповнення
Сходження на Еверест, найвищу вершину світу, вважається вкрай складним та ризикованим навіть для досвідчених альпіністів.