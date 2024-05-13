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Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз
Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд: он в 29 раз поднялся на Эверест и это больше, чем кто-либо другой в мире.
ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год
Европейский Союз одобрил продление "торгового безвиза" для Украины, позволив беспошлинную и безквотную торговлю еще на один год, оказав важную поддержку украинским производителям, экспорту и экономике.
На Харьковщине россияне взяли в плен гражданских из Волчанской громады: прокуратура открыла производство
Во время российского наступления на Харьковщине оккупанты взяли в плен группу местных жителей. Некоторым удалось сбежать на подконтрольную Украине территорию, но часть оставались в российском плену.
В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"
В аннексированном Крыму суд приговорил пятерых граждан Украины к длительным срокам заключения от 11 до 16 лет за "шпионаж" в пользу Украины, обвинив их в сборе и передаче информации о передвижении российских войск украинской службе безопасности.
На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"
Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сменил Юрия Галушкина на должности командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков".
Вражеские обстрелы Харьковской области продолжаются: в Волчанске за сегодня уже трое пострадавших, в Липцах - еще один
Российские оккупанты усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в результате чего ранения получили несколько мирных жителей, что заставило их эвакуироваться.
Казахского экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены
Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы за жестокое убийство своей жены Салтанат Нукеновой, а его брат Бахытжан Байжанов получил 4 года за сокрытие убийства.
Клиническую больницу "Феофания", "Поликлинику №2" и бывшую "Поликлинику №1" предлагают передать в подчинение Минветеранов Украины
Государственную клиническую больницу "Феофания", Государственный "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" и Государственное учреждение "Поликлиника №2" призывают передать в подчинение министерства по делам ветеранов Украины.
Банк "Альянс" может быть выведен с рынка из-за неспособности погасить гарантии компании Коломойского - СМИ
Небольшой украинский банк "Альянс" может быть выведен с рынка Национальным банком из-за отказа выполнять свои обязательства по гарантии, выданной компании Игоря Коломойского для оплаты электроэнергии, полученной от "Укрэнерго", что привело к прямым убыткам для государственного предприятия.
"Переход страны к военному коммунизму": в ОП объяснили, о чем свидетельствуют кадровые перестановки в российском правительстве
Михаил Подоляк объяснил, что кремль все больше изолирует рф, переходит к милитаризованной экономике для "войны" и перераспределяет власть среди ближайшего окружения Путина. Также последние кадровые изменения свидетельствуют о растущем недоверии внутри путинского режима.