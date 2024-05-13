Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз

Непальский альпинист Ками Рита поднялся на вершину Эвереста в 29-й раз. Об этом сообщает Times of India, передает УНН.

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54-летний альпинист Ками Рита поднялся на вершину самой высокой горы мира (8849 метров) 12 мая в 7:25 утра, обновив собственный рекорд по количеству успешных восхождений.

Поздравляем Ками Риту Шерпу, старшего гида Seven Summit Treks, с 29-м успешным восхождением на Эверест. Оно принесло Ками Рите рекорд "Самого успешного восхождения на Эверест, совершенного одним человеком - говорится в сообщении компании, в которой он работает.

Ками Рита покоряет горы уже более двух десятилетий: выдающийся альпинист даже получил прозвище "Мужчина с Эвереста" (Everest Man).

Его альпинистский путь начался в 1992 году, когда он присоединился к экспедиции на Эверест в качестве вспомогательного персонала. С тех пор Ками Рита участвовал в многочисленных экспедициях, неоднократно поднимался на Эверест. Достижения мужчины выходят за пределы Эвереста, ведь он также покорил другие вершины, среди которых К2, Чо-Ойю, Лхоцзе и Манаслу.

Непалец удерживает рекорд по количеству восхождений на Эверест с 2018 года. 23 мая прошлого года он поднялся на гору 28-й раз. А до него рекордсменом среди мужчин был Аппа Тенцинг, который покорил гору 21 раз.

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