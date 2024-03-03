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Непал вимагатиме від усіх альпіністів на Еверест використовувати чіп стеження

Київ • УНН

 • 34681 перегляди

Непал вимагатиме від усіх альпіністів носити під час сходження на Еверест відстежувальні чіпи, щоб скоротити час пошуку і порятунку.

Непал вимагатиме від усіх альпіністів на Еверест використовувати чіп стеження

Піднятися на Еверест відтепер зможуть лише ті альпіністи, які матимуть із собою під час сходження пристрій для відстеження, щоб у разі потреби скоротити час на пошуково-рятувальні місії. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Спеціальний чіп туристи зможуть взяти в оренду заплативши за нього 10-15 доларів. Наприкінці маршруту чіп треба буде повернути.

За словами директора департаменту туризму Непалу Ракеша Гурунга, незабаром на Евересті розпочнеться весняний альпіністський сезон, який триває з березня по травень.

Еверест є небезпечним для сходження, а останніми роками він стає дедалі більш переповненим і ще більш небезпечним для життя. Минулого року Непал видав рекордну кількість дозволів на сходження на Еверест протягом весняного сезону. Цей сезон, водночас, став одним і одним із найсмертоносніших за останній час: 12 підтверджених смертей і п'ятеро альпіністів, які зникли безвісти

розповів Ракеша Гурунга

Гурунга підкреслив, що влада країни намагається зменшити кількість смертей серед альпіністів та вживає й інші заходи, щоб убезпечити охочих підкорити вершину.

Еверест має величезну проблему зі сміттям: у майбутньому альпіністам доведеться спускатися зі своїми екскрементами09.02.24, 20:16 • 28789 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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