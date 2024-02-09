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Еверест має величезну проблему зі сміттям: у майбутньому альпіністам доведеться спускатися зі своїми екскрементами

Еверест має величезну проблему зі сміттям: у майбутньому альпіністам доведеться спускатися зі своїми екскрементами

Київ • УНН

 • 28785 перегляди

Відтепер альпіністи на Евересті будуть зобов'язані нести власні фекалії назад до базового табору і пред'являти пакети для перевірки, щоб довести, що на горі нічого не було залишено.

Після повернення в базовий табір альпіністам буде наказано пред’явити свої повні мішки з калом для перевірки, щоб довести, що нічого не залишили на вершині. Про це передає УНН із посиланням на DPA та ВВС.

Деталі

Непал висуває вимогу, щоб альпіністи на Евересті несли свої фекалії назад до базового табору і більше не залишали їх на горі.

Починаючи з цьогорічного основного сезону навесні, буде обов'язковим використання мішків для фекалій. Про це заявив Мінгма Чхірі Шерпа, високопоставлений представник відповідального муніципалітету Пасанг Лхаму.

Досі альпіністи зазвичай копали ями, в яких залишали свої фекалії, але підвищення температури означає, що фекалії більше не розкладаються повністю, що призводить до неприємного запаху.

Наші гори починають смердіти. Ми отримуємо скарги, що на скелях видно людські фекалії і що деякі альпіністи хворіють. Це неприйнятно і шкодить нашому іміджу 

- сказав в інтерв'ю ВВС Мінгма Шерпа, голова муніципалітету Пасанг Лхаму.

Для боротьби з цим лихом місцева влада вирішила забезпечити відважних альпіністів спеціальними пакетами, що містять хімікати і порошки, які роблять фекалії без запаху і більш твердими.

Ці пакети, по два на кожного альпініста, будуть "перевірятися" після повернення з подорожі на вершину Евересту, яка триває в середньому два тижні.

Найвище сміттєзвалище у світі

Окрім фекалій, на Евересті є також тонни іншого сміття - наприклад, розбиті намети та одяг, харчові упаковки, плити, порожні пляшки з-під води, пивні банки та кисневі балони. Гора висотою 8849 метрів має сумну славу найвищого сміттєзвалища у світі.

Влада гімалайської країни, яка має кілька найвищих гір у світі, вже деякий час намагається вирішити цю проблему. Час від часу туди висилають команди прибиральників, а на туристичних стежках регіону встановлюють сміттєві баки.

Нагадаємо

кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України, які будуть обслуговувати рф.

П'ятеро морських піхотинців США, які перебували на борту вертольота, що впав у середу в горах Каліфорнії, загинули.

Спецоперація рф: у ГУР відреагували на інтерв'ю путіна Карлсону09.02.24, 19:11 • 27911 переглядiв

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