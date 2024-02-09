Спецоперація рф: у ГУР відреагували на інтерв'ю путіна Карлсону
Київ • УНН
Представник ГУР назвав інтерв'ю путіна Такеру Карлсону російською спецоперацією з поширення пропаганди і неправдивих наративів серед західної аудиторії.
Представник ГУР Андрій Юсов назвав інтерв'ю президента рф володимира путіна Такеру Карлсону російською спецоперацією, передає УНН.
"Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це захід впливу, безумовно, це інформаційно-психологічна спеціальна операція. Так, російська спецоперація, тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю - це вільний світ, західний світ. Ті брехливі наративи і пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.
Представник ГУР назвав російського диктатора "геополітичним фанатиком".
"... подає неправдиву інформацію про міжнародне право, історію, вирішує, яким націям існувати чи не існувати, розповідає абсурдні реалії про австрійський генштаб", - додав Юсов.
Проте на думку Юсова, рф використала цю ІПСО "так собі".
"... російські спецслужби витрачають колосальні кошти для того, щоби здійснювати вплив на західну авдиторію, свідчить про те, що для них ця авдиторія важлива. Вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ для них є критично важливою", - резюмував він.
На путіна подали заяву про "реабілітацію нацизму" після інтерв'ю Такеру Карлсону, в якому він намагався виправдати Гітлера09.02.24, 17:34 • 24768 переглядiв
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Речниця ЄС розкритикувала "західне" інтерв'ю путіна, заявивши, що він повторив стару брехню і продемонстрував ще більшу ворожість до Заходу, не запропонувавши реальних кроків до миру в Україні.