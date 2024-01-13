Окупанти планують завозити сміття з рф на тимчасово окуповані території сходу України

кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України, які будуть обслуговувати рф. Про це повідомив Центр національного спротиву, пише УНН.

Шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на ТОТ Луганщини, ще три на Донеччині. Звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з ростовської, бєлгородської та воронезької областей,