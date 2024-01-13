Окупанти планують завозити сміття з рф на тимчасово окуповані території сходу України
Київ • УНН
росія планує будувати полігони для своїх відходів на окупованому сході України.
кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України, які будуть обслуговувати рф. Про це повідомив Центр національного спротиву, пише УНН.
Шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на ТОТ Луганщини, ще три на Донеччині. Звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з ростовської, бєлгородської та воронезької областей,
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Зазначається, що ворог вже практикує вивезення сміття з ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу ростова через протести місцевих мешканців.
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Як раніше писав УНН, загарбники не можуть укомплектувати свої фейкові відділення ДСНС. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області комплектація штату рятувальників сягає близько 50% від необхідного.
На ТОТ Донеччини спостерігається товарний дефіцит - Центр нацспротиву04.01.24, 07:15 • 123780 переглядiв