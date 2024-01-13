кремль планирует построить ряд свалок на временно оккупированных землях востока Украины, которые будут обслуживать рф. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Шесть таких свалок враг планирует создать на ВОТ Луганщины, еще три в Донецкой области. Свозить мусор туда планируют не только с ВОТ, а из ростовской, белгородской и воронежской областей, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что враг уже практикует вывоз мусора из ростовской области на ВОТ Донецкой области, одновременно отказавшись от планов строительства нового полигона вблизи ростова из-за протестов местных жителей.

Напомним

Как ранее писал УНН, захватчики не могут укомплектовать свои фейковые отделения ГСЧС. На временно оккупированных территориях Запорожской области комплектация штата спасателей достигает около 50% от необходимого.

На ВОТ Донетчины наблюдается товарный дефицит - Центр нацсопротивления