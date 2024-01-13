Оккупанты планируют завозить мусор из рф на временно оккупированные территории востока Украины
россия планирует строить полигоны для своих отходов на оккупированном востоке Украины.
Зеленский выступит со специальным обращением на форуме в Давосе: известна дата
Президент Украины Зеленский выступит на Давосском форуме 16 января с речью о безопасности в разделенном мире.
Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской громаде на Сумщине
российские ракетные удары повредили гражданскую инфраструктуру в Великописаревке Сумской области. Прокуратура оценивает последствия четырех ракетных ударов.
рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман
По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, россия не сообщила о состоянии вывезенных ею украинских детей.
Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ
российская разведка опасается последствий потенциальных поставок истребителей F-16 в Украину.
Украина спокойно проходит этот отопительный сезон - Галущенко
Энергетическая система Украины остается стабильной во время отопительного сезона, несмотря на российские атаки и предыдущие повреждения объектов, заявляет министр энергетики Галущенко.
Франция привнесет весь свой политический вес для выделения Украине 50 млрд евро - Сежурне
Франция пообещала использовать свое влияние для получения 50 млрд евро помощи для Украины на саммите Совета ЕС.
В краснодарском крае рф жители сообщают о падении ракеты - росСМИ
В краснодарском крае россии упала ракета, которая, как подозревают, была выпущена в сторону Украины.
Половина "Кинжалов" точно не достигла целей - Игнат об утренней ракетной атаке рф
Половина российских ракет "Кинжал" не попала в цель, сообщают в Воздушных силах Украины.
Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба
Министры иностранных дел Украины и Франции обсудили дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников в Украину.