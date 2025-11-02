Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренера

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
08:00 • 4010 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 33676 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 65043 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 70391 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 95011 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 85445 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 43510 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56215 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 45415 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37974 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
рф заявила про удар на Куп'янському напрямку по 16-й бригаді ЗСУ, якої не існує - ОТУ "Харків"Photo1 листопада, 23:58 • 5058 перегляди
Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД2 листопада, 01:25 • 23918 перегляди
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича2 листопада, 02:23 • 10767 перегляди
російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі04:05 • 7732 перегляди
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітейPhoto05:43 • 6366 перегляди
Публікації
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
08:00 • 4028 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 95023 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 85455 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 88741 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 73964 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Музикант
Дональд Трамп
Микола Леонтович
Піт Гегсет
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 26736 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 70408 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 88743 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 52882 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 61234 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Опалення

Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренера

Київ • УНН

 • 4066 перегляди

Фiтнес-тренер Анастасiя Iщенко розповiла, як правильно тренуватися на свiжому повiтрi в холодну пору року. Вона наголосила на важливостi розминки, багатошарового одягу, правильного дихання та харчування для уникнення переохолодження та травм.

Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренера

Заняття на свіжому повітрі пізньої осені можуть бути дуже ефективними, якщо знати, як правильно підготуватися. Холод стимулює спалювання калорій, зміцнює імунітет і підвищує витривалість, але водночас створює ризики переохолодження та травм. Про те, як одягатися, дихати, харчуватися й адаптуватися до тренувань на вулиці восени, журналісту УНН розповіла фітнес-тренерка Анастасія Іщенко.

Як не застудитися і тренуватися ефективно на морозі

Заняття на відкритому повітрі взимку можуть бути кориснішими, ніж здається на перший погляд. Холод стимулює спалювання калорій, зміцнює імунітет і підвищує витривалість організму. Але низька температура вимагає особливого підходу: неправильний одяг, надмірне навантаження або ігнорування сигналів тіла можуть швидко призвести до переохолодження, травм або застуди.

Перш ніж виходити на холод, робіть розминку вдома. Легкі присідання, махи руками, нахили та стрибки допоможуть вам розігріти м’язи й підготувати серце та легені. Безперечно це зокрема зменшить ризик травм, і дозволить організму краще та швидше адаптуватися до низької температури на вулиці

- каже Іщенко.

Важливо уважно стежити за сигналами тіла. Озноб, блідість шкіри, головний біль або біль у горлі – привід припинити тренування. Вона додала, що тренування восени та взимку варто планувати на день, адже ранок та пізній вечір взимку чи пізньої осені – найхолодніші.

Одяг для морозного тренування

Правильний одяг – запорука успішного та безпечного тренування.

Головний принцип "багатошаровість". Базовий шар, наприклад термобілизна, вбирає вологу зі шкіри. Середній шар – флісова кофта – зберігає тепло. Зовнішній шар – наприклад, куртка – захищає від морозного вітру

- пояснює тренерка.

Анастасія зазначає, що варто також обов'язково утеплювати кінцівки – шкарпетки та рукавички мають бути теплими та зручними, щоб не обмежувати кровообіг. Рукавички повинні тримати тепло навіть у вологому стані, а шапка чи бафф – прикривати вуха та обличчя. Взуття варто обирати  з водовідштовхувальною підошвою і протектором, щоб не ковзати.

Техніка тренування на холоді

Починати треба повільно, а саме – дати тілу час аби адаптуватися до низької температури. Не потрібно виходити на вулицю – і одразу від підїзду бігти, наприклад, почекайте декілька хвилини

- застерігає тренерка.

За її словами дихати під час морозного тренування краще через ніс – це трохи зігріває повітря, що потрапляє в легені, і зменшує подразнення дихальних шляхів.

Тренерка також підкреслює важливість завершення тренування: "Не зупиняйтеся різко на місці. Поступово знижуйте інтенсивність, щоб організм охолов без стресу. Потім одразу переодягайтеся у сухий теплий одяг", - каже вона.

10 простих звичок, які зроблять вас здоровішими17.03.25, 17:27 • 62283 перегляди

Харчування

Найпоширеніша помилка, за її словами - виходити тренуватися голодним, адже на морозі тіло витрачає більше калорій, а без енергії воно починає "з’їдати" власні запаси. Це не тільки неефективно, а й небезпечно, адже рівень цукру в крові може різко впасти, що викликає погіршення самопочуття. Але цукрові напої чи енергетики – теж не найкраща ідея. Вони різко підвищують рівень глюкози, а потім викликають спад енергії – це у холоді може призвести до тремтіння або слабкості.

Ідеальний час для прийому їжі перед тренуванням - за 60–90 хвилин. Холодне повітря і важка їжа можуть викликати спазми у шлунку. Краще обирати теплі, легкі страви.

У холоді організм витрачає більше енергії на обігрів…тож перед тренуванням варто випити теплий напій, до прикладу трав’яний чай або навіть трохи теплого молока та з’їсти легкий перекус багатий на вуглеводи - як варіант тарілку каші з горіхами, щоб підтримати енергію. Після занять прийом їжі має бути білково-вуглеводним для відновлення

- розповідає Анастасія.

Особливості для різних видів активності

Біг у мороз має бути з помірним темпом, щоб не перенавантажувати серце. Силові вправи, навпаки, краще робити динамічно, із власною вагою, щоб тіло не замерзало.

Перед силовим тренуванням обов’язковий активний розігрів: 5–7 хвилин стрибків на місці, кругові рухи плечима, колінами, обертання корпусу. Рухи мають бути повільніші, ніж у залі, щоб уникнути різких навантажень. Також важливо не стояти довго без руху. Коли ви просто чекаєте, тіло швидко охолоджується.

Головне – слухати тіло і не ризикувати. Важливо дотримуватися трьох основних принципів, зокрема зберігати тепло, робити все поступово і..памятати про безпеку. Це дуже важливо. Тоді зимове тренування може бути дуже ефективним і приємним

- підсумовує вона.

Йога, розтяжка, пілатес на свіжому повітрі у цю пору можливі при температурі не нижче –5°C, і за умови, що місце не продувається вітром.

Йога на морозі – це ризик травм. М’язи просто не прогріваються, і будь-яке глибоке розтягнення може бути небезпечним. Якщо хочеться практикувати на свіжому повітрі, краще обмежитися короткою розминкою або дихальними вправами у теплому одязі, а основне заняття зробити вдома

- підсумовує тренерка.

Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболіста03.10.25, 12:02 • 36758 переглядiв

Альона Уткіна

СпортЗдоров'яПублікації
Морози в Україні