Эксклюзив
08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
1 ноября, 14:21 • 32450 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 64124 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 69298 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 93886 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 84772 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 43220 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56117 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 45291 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37959 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
Эксклюзив
08:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 93880 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 84764 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 88219 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 73668 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Фитнес-тренер Анастасия Ищенко рассказала, как правильно тренироваться на свежем воздухе в холодное время года. Она подчеркнула важность разминки, многослойной одежды, правильного дыхания и питания для избежания переохлаждения и травм.

Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера

Занятия на свежем воздухе поздней осенью могут быть очень эффективными, если знать, как правильно подготовиться. Холод стимулирует сжигание калорий, укрепляет иммунитет и повышает выносливость, но в то же время создает риски переохлаждения и травм. О том, как одеваться, дышать, питаться и адаптироваться к тренировкам на улице осенью, журналисту УНН рассказала фитнес-тренер Анастасия Ищенко.

Как не простудиться и тренироваться эффективно на морозе

Занятия на открытом воздухе зимой могут быть полезнее, чем кажется на первый взгляд. Холод стимулирует сжигание калорий, укрепляет иммунитет и повышает выносливость организма. Но низкая температура требует особого подхода: неправильная одежда, чрезмерная нагрузка или игнорирование сигналов тела могут быстро привести к переохлаждению, травмам или простуде.

Прежде чем выходить на холод, делайте разминку дома. Легкие приседания, махи руками, наклоны и прыжки помогут вам разогреть мышцы и подготовить сердце и легкие. Безусловно, это, в частности, уменьшит риск травм и позволит организму лучше и быстрее адаптироваться к низкой температуре на улице.

- говорит Ищенко.

Важно внимательно следить за сигналами тела. Озноб, бледность кожи, головная боль или боль в горле – повод прекратить тренировку. Она добавила, что тренировки осенью и зимой стоит планировать на день, ведь утро и поздний вечер зимой или поздней осенью – самые холодные.

Одежда для морозной тренировки

Правильная одежда – залог успешной и безопасной тренировки.

Главный принцип "многослойность". Базовый слой, например термобелье, впитывает влагу с кожи. Средний слой – флисовая кофта – сохраняет тепло. Внешний слой – например, куртка – защищает от морозного ветра.

- объясняет тренер.

Анастасия отмечает, что стоит также обязательно утеплять конечности – носки и перчатки должны быть теплыми и удобными, чтобы не ограничивать кровообращение. Перчатки должны держать тепло даже во влажном состоянии, а шапка или бафф – прикрывать уши и лицо. Обувь стоит выбирать с водоотталкивающей подошвой и протектором, чтобы не скользить.

Техника тренировки на холоде

Начинать надо медленно, а именно – дать телу время, чтобы адаптироваться к низкой температуре. Не нужно выходить на улицу – и сразу от подъезда бежать, например, подождите несколько минут.

- предостерегает тренер.

По ее словам, дышать во время морозной тренировки лучше через нос – это немного согревает воздух, попадающий в легкие, и уменьшает раздражение дыхательных путей.

Тренер также подчеркивает важность завершения тренировки: "Не останавливайтесь резко на месте. Постепенно снижайте интенсивность, чтобы организм остыл без стресса. Затем сразу переодевайтесь в сухую теплую одежду", - говорит она.

10 простых привычек, которые сделают вас здоровее

Питание

Самая распространенная ошибка, по ее словам, - выходить тренироваться голодным, ведь на морозе тело тратит больше калорий, а без энергии оно начинает "съедать" собственные запасы. Это не только неэффективно, но и опасно, ведь уровень сахара в крови может резко упасть, что вызывает ухудшение самочувствия. Но сахарные напитки или энергетики – тоже не лучшая идея. Они резко повышают уровень глюкозы, а затем вызывают спад энергии – это в холоде может привести к дрожи или слабости.

Идеальное время для приема пищи перед тренировкой - за 60–90 минут. Холодный воздух и тяжелая пища могут вызвать спазмы в желудке. Лучше выбирать теплые, легкие блюда.

В холоде организм тратит больше энергии на обогрев… поэтому перед тренировкой стоит выпить теплый напиток, например травяной чай или даже немного теплого молока и съесть легкий перекус, богатый углеводами - как вариант тарелку каши с орехами, чтобы поддержать энергию. После занятий прием пищи должен быть белково-углеводным для восстановления.

- рассказывает Анастасия.

Особенности для разных видов активности

Бег в мороз должен быть в умеренном темпе, чтобы не перегружать сердце. Силовые упражнения, наоборот, лучше делать динамично, с собственным весом, чтобы тело не замерзало.

Перед силовой тренировкой обязателен активный разогрев: 5–7 минут прыжков на месте, круговые движения плечами, коленями, вращения корпуса. Движения должны быть медленнее, чем в зале, чтобы избежать резких нагрузок. Также важно не стоять долго без движения. Когда вы просто ждете, тело быстро охлаждается.

Главное – слушать тело и не рисковать. Важно соблюдать три основных принципа, в частности сохранять тепло, делать все постепенно и… помнить о безопасности. Это очень важно. Тогда зимняя тренировка может быть очень эффективной и приятной.

- подытоживает она.

Йога, растяжка, пилатес на свежем воздухе в это время возможны при температуре не ниже –5°C, и при условии, что место не продувается ветром.

Йога на морозе – это риск травм. Мышцы просто не прогреваются, и любое глубокое растяжение может быть опасным. Если хочется практиковать на свежем воздухе, лучше ограничиться короткой разминкой или дыхательными упражнениями в теплой одежде, а основное занятие сделать дома.

- подытоживает тренер.

Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста

Алена Уткина

СпортЗдоровьепубликации
Морозы в Украине