10 простых привычек, которые сделают вас здоровее

Крепкое здоровье – результат многих привычек, большинство из которых человек способен сформировать в себе самостоятельно. Вот 10 простых шагов, которые вы можете существенно улучшить самочувствие, - пишет УНН.

Ходите по лестнице

Поднимаясь и спускаясь по лестнице не менее трех раз в день, уже в течение 6 недель человек может улучшить состояние своей кардиосистемы на 5–10%.

Делайте здоровый перекус перед сном

Ночные перекусы печально известны тем, что не слишком полезны. Обычно в конце рабочего дня вы мечтаете добраться до вредной еды, которую жаждали весь день. Но как таковой, поздний ужин – не преступление. Выбирайте продукты, богатые клетчаткой (фрукты, овощи, цельные зерна, орехи, семена и бобовые), магнием (семена, шпинат, вишневый сок), витамином D (печень трески, лосось, тунец, сардины, говяжья печень, яичный желток), триптофаном (индейка, курятина, молочные продукты).

Не слушайте музыку громко

В большинстве наушников можно слушать громкую музыку не более 8 минут, дальше такие частоты начинают негативно влиять на слух человека. Чтобы не навредить здоровью, регулятор громкости лучше держать ниже половины.

Заведите растения

Зеленые друзья дома и на работе помогают повысить внимание и снизить кровяное давление, а ароматы некоторых растений, таких как герань, лаванда или розмарин, обладают еще и успокаивающим эффектом.

Выбирайте удобную обувь

Важное значение имеет материал, из которого изготовлена обувь. В идеале он должен быть из натуральных материалов, чтобы пропускать воздух и выводить лишнюю влагу. В идеале стелька должна быть из кожи, способной нейтрализовать запахи, или пропитанной антибактериальной жидкостью. Иначе проблем с грибковыми заболеваниями не избежать.

Легкие и вкусные блюда для идеального субботнего завтрака

Также неудобная обувь может спровоцировать изменение нагрузки на стопу, что вызывает нарушение биомеханики в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах.

Мозоли, язвы на коже, возникновение "пяточной шпоры" - тоже следствие "злоупотребления" некачественной обувью, которые очень трудно поддаются лечению.

Добавьте ежедневную активность

Несмотря на то, что специалисты не могут договориться о точном количестве шагов, необходимых человеку ежедневно, исследования говорят, что ходьба улучшает самочувствие. Исследователи обнаружили, что чем больше шагов люди делали в день (максимум 10 000), тем ниже были их риски сердечных заболеваний, рака и преждевременной смерти.

Не переедайте

Диетологи настаивают, что между приемами пищи не должно быть больше четырех часов перерыва. Поэтому если кто-то привык обедать в полдень, а ужинать в 8, после работы, надо подумать о перекусе между этими приемами пищи.

Не пренебрегайте посещением врача

Большинство заболеваний можно выявить на ранних стадиях. Следовательно, регулярный прием у врача поможет сохранить здоровье и сэкономить деньги на длительное лечение запущенной болезни. В частности, около 40 лет каждому человеку рекомендуется пройти комплексное обследование у офтальмолога. Возрастная дегенерация желтого пятна и глаукома (потеря периферического зрения, вызванная повреждением нерва в глазах, связанным с давлением) являются одними из основных причин слепоты.

Не чистите зубы сразу после еды

Еда делает среду во рту достаточно кислой. Человеческая слюна частично нейтрализует ее, но если почистите зубы слишком рано, вы, по сути, просто потрете этой кислотой свои зубы. Поэтому стоит подождать 20-30 минут перед гигиеническими процедурами.