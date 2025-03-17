10 простих звичок, які зроблять вас здоровішими

Міцне здоров'я – результат багатьох звичок, більшість з яких людина здатна сформувати в собі самостійно. Ось 10 простих кроків, які ви можуть суттєво покращити самопочуття, - пише УНН.

Ходіть сходами

Піднімаючись та спускаючись сходами щонайменше тричі на день, вже протягом 6 тижнів людина може покращити стан своєї кардіосистеми на 5–10% .

Робіть здоровий перекус перед сном

Нічні перекуси сумно відомі тим, що не надто корисні. Зазвичай наприкінці робочого дня ви мрієте дістатися до шкідливої їжі, яку жадали увесь день. Але як така, пізня вечеря – не злочин. Обирайте продукти, які багаті клітковиною (фрукти, овочі, цільні зерна, горіхи, насіння та бобові), магнієм (насіння, шпинат, вишневий сік), відаміном D (печінка тріски, лосось, тунець, сардини, яловича печінка, яєчний жовток), триптофаном (індичка, курятина, молочніпродукти).

Не слухайте музику гучно

У більшості навушниках можна слухати гучну музику не більше 8 хвилин, далі такі частоти починають негативно впливати на слух людини. Аби не нашкодити здоровью, регулятор гучності краще тримати нижче половини.

Заведіть рослини

Зелені друзі вдома та на роботі допомагають підвищити увагу та знизити кров’яний тиск, а аромати деяких рослин, таких як герань, лаванда чи розмарин мають ще й заспокійливий ефект.

Обирайте зручне взуття

Важливе значення має матеріал, з якого виготовлене взуття. В ідеалі воно має бути із натуральних матеріалів, аби пропускати повітря та виводити зайву вологу. В ідеалі устілка має бути зі шкіри, здатною нейтралізувати запахи, або просоченою антибактеріальною рідиною. Інакше проблем грибковими захворюваннями не уникнути.

Легкі та смачні страви для ідеального суботнього сніданку

Також незручне взуття може спровокувати зміну навантаження на стопу, що викликає порушення біомеханіки в гомілковостопних, колінних та кульшових суглобах.

Мозолі, виразки на шкірі, виникнення "п’яткової шпори" - теж наслідок "зловживання" неякісним взуттям, які дуже важко піддається лікуванню.

Додайте щоденну активність

Незважаючи на те, що фахівці не можуть домовитися про точну кількість кроків, необхідних людині щодня, дослідження кажуть, що ходьба покращує самопочуття. Дослідники виявили, що чим більше кроків люди робили на день (максимум 10 000), тим нижчими були їхні ризики серцевих захворювань, раку та передчасної смерті.

Не переїдайте

Дієтологи наполягають, що між прийомами їжі не має бути більше чотирьох годин перерви. Тож якщо хтось звик обідати опівдні, а вечеряти о 8, після роботи, треба подумати про перекус між цими прийомами їжі.

Не нехтуйте відвідуванням лікаря

Більшість захворювань можна виявити на ранніх стадіях. Відтак регулярний прийом у лікаря допоможе зберегти здоровя та зекономити гроші на тривале лікування запущенної хвороби. Зокрема близько 40 років кожній людині рекомендується пройти комплексне обстеження в офтальмолога. Вікова дегенерація жовтої плями та глаукома (втрата периферичного зору, спричинена пошкодженням нерва в очах, пов’язаним із тиском) є одними з основних причин сліпоти.

Не чистіть зуби одразу після їжі

Їжа робить середовище у роті досить кислим. Людська слина частково нейтралізує ії, але якщо почистите зуби занадто рано, ви, по суті, просто потрете цією кислотою свої зуби. Тому варто почекати 20-30 хвилин перед гігієнічними процедурами.