Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста

Киев • УНН

 • 3630 просмотра

Воспитание юного футболиста в Украине до 12 лет обходится родителям более чем в 300 000 грн. После 12 лет ежегодные расходы превышают 80 000 грн, а общая сумма до 18 лет достигает почти полумиллиона гривен.

Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста

Представьте себе пятилетнего мальчика, стоящего на футбольном поле с глазами, полными восторга, сжимающего новенький мяч и мечтающего стать следующим Шевченко. Для него футбол – это счастье от забитых голов и общения с друзьями, а для его родителей – это счета, изношенные бутсы и бесконечные поездки на турниры. Начало пути кажется простым: несколько тренировок в неделю, первые соревнования и новая экипировка, но за каждой победой стоит конкретная сумма в семейном бюджете – за тренеров, логистику и спортивное снаряжение. Сколько же стоит в Украине мечта "стать футболистом", узнавал УНН.

"Первый свисток": начальные инвестиции 

Начало футбольной карьеры обычно приходится на 3–6 лет, когда ребенок попадает в дошкольную группу. Расходы родителей на этом этапе умеренные – от 1000 грн до 2000 грн в месяц за тренировки, в зависимости от региона. Также добавляются расходы на тренировочную одежду и обувь – в среднем это 1500 грн, таких комплектов в год нужно 2. Итак, в финале имеем: 18 000 грн (средняя стоимость тренировки 1500 грн) и еще 3 000 грн за 2 комплекта тренировочной формы. Таким образом, год занятий спортом для самых маленьких футболистов стоит 21 000 грн. За 3 года родителям придется заплатить 63 000 грн. 

После этого этапа ребенок переходит в младшую и среднюю группы, здесь он проводит 6 лет. Стоимость тренировок и формы – критически не меняется. Таким образом, воспитание юного футболиста с 6 до 12 лет стоит родителям еще 126 000 грн. Сюда же добавляются расходы на дорогу, медицинские услуги (если есть необходимость) и расходы на выездные матчи. Также весомым пунктом расходов является бюджет на бутсы. Одна пара профессиональных футбольных бутс в среднем стоит 5 000 грн, таких в год нужно 2, поэтому затраты на обувь за 6 лет достигают 60 000 грн. А финальный чек на развитие молодого спортсмена – более 300 000 грн. И это только начало пути.

Однако бывают исключения – когда родителям везет отдать маленького футболиста в ДЮФШ, где эти затраты частично или полностью берут на себя футбольные клубы. Например, Футбольная академия "Металлист 1925" уже с первого этапа покрывает расходы на форму – маленькие воспитанники получают полный комплект: футболка, шорты, гетры, а второй на смену - родители покупают самостоятельно. Благодаря такой математике, за 9 лет, расходы родителей на форму уменьшаются вдвое. Более того, как рассказал директор ДЮФШ "Металлист 1925" Роман Мельник – футбольный клуб частично покрывает и содержание школы, что позволяет уменьшить стоимость тренировок и финансовое давление на родителей. 

Месяц тренировок в "Металлист 1925 Kids" стоит 1200-1600 грн, в зависимости от количества занятий в неделю. Это одна из самых низких цен в Харькове. При этом расходы на зарплатный фонд, аренду поля, аренду залов в холодное время года – частично закрывает ФК "Металлист 1925". Что и позволяет нам держать демократичные цены на тренировки. Чтобы у большего количества маленьких харьковчан была возможность заниматься футболом

- рассказал директор ДЮФШ “Металлист 1925”.

источник фото: официальный сайт ФК "Металлист 1925"

Он также добавил, что начиная с младшей группы – воспитанники ДЮФШ имеют возможность помимо футбола заниматься: плаванием, гимнастикой и акробатикой. Для разностороннего и правильного развития тела спортсмена. И это также покрывает ФК "Металлист 1925", поэтому финансовое бремя не ложится на плечи родителей. 

"Углубленная специализация": футбол по-взрослому 

После 12 лет начинается настоящее испытание для семейного бюджета. Ведь нагрузка на молодого футболиста усиливается, тренировок становится больше, экипировка изнашивается быстрее, к расходам добавляется массаж и медицинские услуги. А выездные матчи становятся обыденностью, за которую родители выкладывают немалые суммы. 

Добавим сюда комплекты игровой и тренировочной формы, термобелье, гетры, щитки, рюкзак, профессиональные бутсы, кроссовки для беговой работы. И вот ежегодный чек на содержание молодого футболиста уже переваливает отметку 80 000 грн на базовые расходы: около 30 000 грн на тренировки, 26 000 грн на экипировку и обувь, и минимум 27 000 грн на выездные матчи, спортивное питание и медицинские услуги. Таким образом, воспитание будущего профессионального футболиста с 12 до 18 лет стоит почти полмиллиона гривен. Стоит отметить, что эта сумма не учитывает форс-мажорных расходов, вызванных травмами. 

Если на этом этапе подсчетов голова идет кругом и родители понимают, что их бюджет не выдержит финансового давления большой футбольной мечты – стоит серьезно задуматься о возможности воспитания молодого спортсмена в Специализированной футбольной школе. Ведь некоторые из них покрывают расходы на содержание футболиста максимально. Единственная преграда к такому all-inclusive – пройти отбор в команду ТОП-уровня. 

источник фото: официальный сайт ФК "Металлист 1925"

Сильнейшие игроки нашей ДЮФШ после 12 лет попадают в академические группы школы. В которых они развиваются до 17 лет. Профессиональная подготовка требует серьезного подхода: режим, диета, усиленные тренировки – из-за полномасштабной войны реализовать это в Харькове было невозможно, поэтому руководство футбольного клуба летом 2024 года релоцировало школу в Киев. Здесь расходы за подготовку футболистов несут уже не родители, а сам клуб (ред. ФК "Металлист 1925"). Дети живут, тренируются, учатся, развиваются по четко выстроенной системе – благодаря которой могут максимально реализовать природный потенциал и вырасти в футболистов международного уровня

- директор ДЮФШ Роман Мельник.

Кроме того, ФК "Металлист 1925" платит стипендии воспитанникам академических групп ДЮФШ – суммы варьируются от 1 000 до 10 000 грн в месяц и зависят от возраста и достижений спортсмена. Сейчас в киевской академии обучается 120 детей, из них 30 – стипендиаты. А в харьковской ДЮФШ "Металлист 1925" тренируется 450 молодых спортсменов. 

Для многих семей профессиональный футбол – это действительно тяжелое финансовое бремя. И мы не хотим, чтобы талант ребенка угас только потому, что у родителей не хватило денег на бутсы или поездку на турнир. Поэтому клуб подхватывает этот удар: мы закрываем расходы на форму, медицину, питание, выезды, даем стипендии. Потому что для нас это не просто расходы – это инвестиция в будущих профи, в развитие харьковских детей и в целом в украинский футбол. Наша задача – чтобы у ребенка был шанс выстрелить и доказать, что он может играть на топ-уровне

- пояснил президент ФК “Металлист 1925” Богдан Бойко.

источник фото: официальный сайт ФК "Металлист 1925"

Вывод

Итак, прежде чем мечтать о больших стадионах и громких победах, родителям стоит честно посмотреть на реальность: футбол – это не только эмоции от голов и побед, но и серьезные финансовые и временные затраты. Это ежедневные тренировки, дальние выезды, десятки пар изношенных бутс и сотни часов, вложенных в развитие ребенка. По сути – это инвестиция в характер, дисциплину и будущее человека.

И именно поэтому особую роль играют футбольные академии вроде ДЮФШ "Металлиста 1925". Здесь о детях думают не только как о потенциальных профессионалах, а как о личностях, которым нужна поддержка, чтобы мечта не оборвалась на полпути. Это место, где за юных футболистов борются, вкладывая не только средства, но и сердце. Именно благодаря таким школам юниорский футбол в Украине получает шанс превращать детские фантазии о большом спорте в настоящие истории успеха.

Лилия Подоляк

