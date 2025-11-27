Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовить
Киев • УНН
Представлено пять рецептов блюд из свеклы: свекольный крем-суп, миндально-свекольное печенье, свекла по-корейски, котлеты из свеклы в духовке и свекольная икра. Эти блюда предлагают новые способы использования свеклы, помимо традиционного борща.
Обычно украинские хозяйки используют свеклу как главный ингредиент для традиционного борща, однако на самом деле этот овощ довольно недооценен, ведь из него можно приготовить множество вкусных и, к тому же, полезных блюд для всей семьи. Именно поэтому УНН подготовил для вас подборку простых рецептов из свеклы для вашего здорового и яркого меню.
Свекольный крем-суп
Ингредиенты:
- свекла – 4 шт;
- лук репчатый – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- овощной бульон – 500 мл;
- сливки 15% – 200 мл;
- соль, перец – по вкусу;
- масло – для жарки;
- зелень – для подачи.
Приготовление:
1. Свеклу и морковь помойте, почистите и нарежьте небольшими кусочками.
2. Очистите лук и чеснок, измельчите.
3. Разогрейте глубокую сковороду с маслом, обжарьте лук с чесноком, добавьте кусочки свеклы и моркови и жарьте еще 5 минут.
4. Залейте тушеные овощи бульоном, посолите, поперчите, доведите до кипения и готовьте под крышкой на маленьком огне 30 минут.
5. Дайте блюду немного остыть.
6. Измельчите все блендером, добавьте сливки, перемешайте, добавьте соль и перец по вкусу. Если суп получился слишком густой, добавьте еще сливок.
7. При подаче посыпьте зеленью.
Миндально-свекольное печенье с кокосово-малиновым кремом
Ингредиенты (на 8 порций):
- свекла – 130 г;
- пшеничная цельнозерновая мука – 1,5 стакана;
- миндальная мука – 0,5 стакана;
- льняная мука – 0,25 стакана;
- морская соль – 1 щепотка;
- небольшой банан – 1 шт;
- малина (можно использовать замороженную) – 0,25 стакана;
- жидкое кокосовое масло – 4 ст. л.;
- стевия (или другой подсластитель) – 1 ч. л.
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов26.11.25, 14:02 • 31767 просмотров
Приготовление:
1. Крем: смешать малину, 3 ст. л. жидкого кокосового масла и стевию. Взбить блендером, перелить в миску с толстыми стенками и поставить в холодильник.
2. Разогреть духовку до 180°С.
3. Краситель для теста: смешать банан, свеклу и 1 ст. л. кокосового масла, взбить блендером.
4. Сухие ингредиенты: пшеничную, льняную и миндальную муку смешать с щепоткой соли.
5. Влить краситель в мучную смесь и перемешать ложкой или руками. Должен получиться эластичный плотный колобок ярко-красного цвета. Если тесто слишком сухое — добавить 1 ст. л. кокосового масла и снова вымесить.
6. Раскатать тесто слоем примерно 6 мм, вырезать печенье желаемой формы и величины.
7. Выпекать 12 минут, проверить готовность, охладить.
8. Финальный этап: на каждое печенье положить 1 ч. л. крема, накрыть вторым печеньем, прижать и распределить крем. Можно нанести крем сверху и украсить ягодами или орешками.
Свекла по-корейски
Ингредиенты:
- свекла – 1 кг;
- чеснок – 7-8 зубчиков;
- перец острый красный молотый – 0,5 ч. л;
- кориандр молотый – 0,5 ч. л;
- подсолнечное рафинированное масло – 1/3 стакана;
- уксус 9% – 4,5 ст. л;
- соль – по вкусу.
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого19.11.25, 14:04 • 44024 просмотра
Приготовление:
1. Сырую очищенную свеклу натереть длинной соломкой с помощью терки для корейских салатов.
2. Смешать свеклу с измельченным чесноком, уксусом, солью и специями.
3. Нагреть масло, но не доводить до кипения, и влить его в салат.
4. Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на сутки.
Котлеты из свеклы в духовке
Ингредиенты:
- свекла – 400 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- лук – 1;
- мука – 2 ст. л;
- яйцо – 1;
- специи по вкусу.
Приготовление:
1. Луковицу очистить и нарезать кубиками.
2. Свеклу натереть на терке.
4. Смешать овощи, добавить яйцо, муку и специи. Должна получиться клейкая масса.
5. Из полученной смеси сформировать небольшие котлеты, выложить их в форму для выпекания.
6. Выпекать 30 минут при 200°С.
Свекольная икра
Ингредиенты:
- свекла – 500 г;
- помидоры – 2,5 кг;
- морковь – 500 г;
- лук – 500 г;
- болгарский перец – 500 г;
- чеснок – 1 головка;
- масло – 500 мл;
- соль – по вкусу
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептов24.11.25, 19:21 • 107653 просмотра
Приготовление:
1. Почистить свеклу, морковь и лук.
2. У болгарского перца удалить семена и белую перегородку.
3. Из помидоров удалить зеленую сердцевину.
4. Измельчить свеклу, морковь, лук, перец и помидоры с помощью блендера или пропустить через мясорубку.
5. Посолить и варить на слабом огне 1,5–2 часа, регулярно помешивая.
6. В конце добавить перемолотый чеснок.
7. Разлить икру в чистые сухие банки, закатать крышками и поставить банки вверх дном до полного охлаждения.