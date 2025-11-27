$42.300.10
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 4482 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 10524 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 20588 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 15057 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 35870 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 36342 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 72118 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
26 ноября, 15:41 • 34566 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31870 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовить
11:52 • 2440 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилий
09:33 • 10671 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 20588 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило
26 ноября, 16:04 • 36330 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
26 ноября, 15:49 • 72118 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
06:49 • 11331 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
25 ноября, 14:23 • 42273 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
25 ноября, 08:39 • 76208 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
24 ноября, 08:11 • 92264 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
24 ноября, 07:49 • 91970 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовить

Киев • УНН

 • 2442 просмотра

Представлено пять рецептов блюд из свеклы: свекольный крем-суп, миндально-свекольное печенье, свекла по-корейски, котлеты из свеклы в духовке и свекольная икра. Эти блюда предлагают новые способы использования свеклы, помимо традиционного борща.

Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовить

Обычно украинские хозяйки используют свеклу как главный ингредиент для традиционного борща, однако на самом деле этот овощ довольно недооценен, ведь из него можно приготовить множество вкусных и, к тому же, полезных блюд для всей семьи. Именно поэтому УНН подготовил для вас подборку простых рецептов из свеклы для вашего здорового и яркого меню.

Свекольный крем-суп

Ингредиенты:

  • свекла – 4 шт;
    • лук репчатый – 1 шт;
      • морковь – 1 шт;
        • чеснок – 2 зубчика;
          • овощной бульон – 500 мл;
            • сливки 15% – 200 мл;
              • соль, перец – по вкусу;
                • масло – для жарки;
                  • зелень – для подачи.

                    Приготовление:

                    1. Свеклу и морковь помойте, почистите и нарежьте небольшими кусочками.

                    2. Очистите лук и чеснок, измельчите.

                    3. Разогрейте глубокую сковороду с маслом, обжарьте лук с чесноком, добавьте кусочки свеклы и моркови и жарьте еще 5 минут.

                    4. Залейте тушеные овощи бульоном, посолите, поперчите, доведите до кипения и готовьте под крышкой на маленьком огне 30 минут.

                    5. Дайте блюду немного остыть.

                    6. Измельчите все блендером, добавьте сливки, перемешайте, добавьте соль и перец по вкусу. Если суп получился слишком густой, добавьте еще сливок.

                    7. При подаче посыпьте зеленью.

                    Миндально-свекольное печенье с кокосово-малиновым кремом

                    Ингредиенты (на 8 порций):

                    •  свекла – 130 г;
                      • пшеничная цельнозерновая мука – 1,5 стакана;
                        • миндальная мука – 0,5 стакана;
                          • льняная мука – 0,25 стакана;
                            • морская соль – 1 щепотка;
                              • небольшой банан – 1 шт;
                                • малина (можно использовать замороженную) – 0,25 стакана;
                                  • жидкое кокосовое масло – 4 ст. л.;
                                    • стевия (или другой подсластитель) – 1 ч. л.

                                      Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептов26.11.25, 14:02 • 31767 просмотров

                                      Приготовление:

                                      1. Крем: смешать малину, 3 ст. л. жидкого кокосового масла и стевию. Взбить блендером, перелить в миску с толстыми стенками и поставить в холодильник.

                                      2. Разогреть духовку до 180°С.

                                      3. Краситель для теста: смешать банан, свеклу и 1 ст. л. кокосового масла, взбить блендером.

                                      4. Сухие ингредиенты: пшеничную, льняную и миндальную муку смешать с щепоткой соли.

                                      5. Влить краситель в мучную смесь и перемешать ложкой или руками. Должен получиться эластичный плотный колобок ярко-красного цвета. Если тесто слишком сухое — добавить 1 ст. л. кокосового масла и снова вымесить.

                                      6. Раскатать тесто слоем примерно 6 мм, вырезать печенье желаемой формы и величины.

                                      7. Выпекать 12 минут, проверить готовность, охладить.

                                      8. Финальный этап: на каждое печенье положить 1 ч. л. крема, накрыть вторым печеньем, прижать и распределить крем. Можно нанести крем сверху и украсить ягодами или орешками.

                                      Свекла по-корейски

                                      Ингредиенты:

                                      • свекла – 1 кг;
                                        • чеснок – 7-8 зубчиков;
                                          • перец острый красный молотый – 0,5 ч. л;
                                            • кориандр молотый – 0,5 ч. л;
                                              • подсолнечное рафинированное масло – 1/3 стакана;
                                                • уксус 9% – 4,5 ст. л;
                                                  • соль – по вкусу.

                                                    Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого19.11.25, 14:04 • 44024 просмотра

                                                    Приготовление:

                                                    1. Сырую очищенную свеклу натереть длинной соломкой с помощью терки для корейских салатов.

                                                    2. Смешать свеклу с измельченным чесноком, уксусом, солью и специями.

                                                    3. Нагреть масло, но не доводить до кипения, и влить его в салат.

                                                    4. Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на сутки.

                                                    Котлеты из свеклы в духовке

                                                    Ингредиенты:

                                                    •  свекла – 400 г;
                                                      • чеснок – 1 зубчик;
                                                        • лук – 1;
                                                          • мука – 2 ст. л;
                                                            • яйцо – 1;
                                                              • специи по вкусу.

                                                                Приготовление:

                                                                1. Луковицу очистить и нарезать кубиками.

                                                                2. Свеклу натереть на терке.

                                                                4. Смешать овощи, добавить яйцо, муку и специи. Должна получиться клейкая масса.

                                                                5. Из полученной смеси сформировать небольшие котлеты, выложить их в форму для выпекания.

                                                                6. Выпекать 30 минут при 200°С.

                                                                Свекольная икра

                                                                Ингредиенты:

                                                                • свекла – 500 г;
                                                                  • помидоры – 2,5 кг;
                                                                    • морковь – 500 г;
                                                                      • лук – 500 г;
                                                                        • болгарский перец – 500 г;
                                                                          • чеснок – 1 головка;
                                                                            • масло – 500 мл;
                                                                              • соль – по вкусу

                                                                                Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептов24.11.25, 19:21 • 107653 просмотра

                                                                                Приготовление:

                                                                                1. Почистить свеклу, морковь и лук.

                                                                                2. У болгарского перца удалить семена и белую перегородку.

                                                                                3. Из помидоров удалить зеленую сердцевину.

                                                                                4. Измельчить свеклу, морковь, лук, перец и помидоры с помощью блендера или пропустить через мясорубку.

                                                                                5. Посолить и варить на слабом огне 1,5–2 часа, регулярно помешивая.

                                                                                6. В конце добавить перемолотый чеснок.

                                                                                7. Разлить икру в чистые сухие банки, закатать крышками и поставить банки вверх дном до полного охлаждения.

                                                                                Алла Киосак

                                                                                ЛайфхакипубликацииКулинар