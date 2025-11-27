$42.300.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Представлено п'ять рецептів страв з буряка: буряковий крем-суп, мигдалево-бурякове печиво, буряк по-корейськи, котлети з буряка в духовці та бурякова ікра. Ці страви пропонують нові способи використання буряка, крім традиційного борщу.

Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати

Зазвичай, українські господині використовують буряк, як головний інгредієнт для традиційного борщу, проте, насправді цей овоч досить недооцінений, адже з нього можна приготувати безліч смачних і, до того ж, корисних страв для всієї родини. Саме тому УНН підготував для вас добірку простих рецептів з буряка для вашого здорового та яскравого меню.

Буряковий крем-суп

Інгредієнти:

  • буряк – 4 шт;
    • цибуля ріпчаста – 1 шт;
      • морква – 1 шт;
        • часник – 2 зубчики;
          • овочевий бульйон – 500 мл;
            • вершки 15% – 200 мл;
              • сіль, перець – на смак;
                • олія – для смаження;
                  • зелень – для подачі.

                    Приготування:

                    1. Буряк і моркву помийте, почистіть і наріжте невеликими шматочками.

                    2. Очистіть цибулю і часник, подрібніть.

                    3. Розігрійте глибоку сковороду з олією, обсмажте цибулю з часником, додайте шматочки буряка і моркви та смажте ще 5 хвилин.

                    4. Залийте тушковані овочі бульйоном, посоліть, поперчіть, доведіть до кипіння і готуйте під кришкою на маленькому вогні 30 хвилин.

                    5. Дайте страві трохи охолонути.

                    6. Подрібніть усе блендером, додайте вершки, перемішайте, додайте сіль і перець за смаком. Якщо суп вийшов занадто густий, додайте ще вершків.

                    7. При подачі посипте зеленню.

                    Мигдалево-бурякове печиво з кокосово-малиновим кремом

                    Інгредієнти (на 8 порцій):

                    •  буряк – 130 г;
                      • пшеничне цільнозернове борошно – 1,5 склянки;
                        • мигдалеве борошно – 0,5 склянки;
                          • лляне борошно – 0,25 склянки;
                            • морська сіль – 1 дрібка;
                              • невеликий банан – 1 шт;
                                • малина (можна використовувати заморожену) –- 0,25 склянки;
                                  • рідка кокосова олія – 4 ст. л.;
                                    • стевія (або інший підсолоджувач) – 1 ч. л.

                                      Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептів26.11.25, 14:02 • 31706 переглядiв

                                      Приготування:

                                      1. Крем: змішати малину, 3 ст. л. рідкої кокосової олії та стевію. Збити блендером, перелити в миску з товстими стінками і поставити в холодильник.

                                      2. Розігріти духовку до 180°С.

                                      3. Барвник для тіста: змішати банан, буряк і 1 ст. л. кокосової олії, збити блендером.

                                      4. Сухі інгредієнти: пшеничне, лляне та мигдалеве борошно змішати з дрібкою солі.

                                      5. Влити барвник у борошняну суміш і перемішати ложкою або руками. Має вийти еластичний щільний колобок яскраво-червоного кольору. Якщо тісто занадто сухе — додати 1 ст. л. кокосової олії і знову вимісити.

                                      6. Розкачати тісто шаром приблизно 6 мм, вирізати печиво бажаної форми та величини.

                                      7. Випікати 12 хвилин, перевірити готовність, охолодити.

                                      8. Фінальний етап: на кожне печиво покласти 1 ч. л. крему, накрити другим печивом, притиснути і розподілити крем. Можна нанести крем зверху і прикрасити ягодами або горішками.

                                      Буряк по-корейськи

                                      Інгредієнти:

                                      • буряк – 1 кг;
                                        • часник – 7-8 зубчиків;
                                          • перець гострий червоний мелений – 0,5 ч. л;
                                            • коріандр мелений – 0,5 ч. л;
                                              • соняшникова рафінована олія – 1/3 склянки;
                                                • оцет 9% – 4,5 ст. л;
                                                  • сіль – за смаком.

                                                    Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного19.11.25, 14:04 • 44022 перегляди

                                                    Приготування:

                                                    1. Сирий очищений буряк натерти довгою соломкою за допомогою терки для корейських салатів.

                                                    2. Змішати буряк із подрібненим часником, оцтом, сіллю та спеціями.

                                                    3. Нагріти олію, але не доводити до кипіння, і влити її в салат.

                                                    4. Добре перемішати і залишити в холодильнику на добу.

                                                    Котлети з буряка в духовці

                                                    Інгредієнти:

                                                    •  буряк – 400 г;
                                                      • часник – 1 зубчик;
                                                        • цибуля – 1;
                                                          • борошно – 2 ст. л;
                                                            • яйце – 1;
                                                              • спеції за смаком.

                                                                Приготування:

                                                                1. Цибулину очистити та нарізати кубиками.

                                                                2. Буряк натерти на тертці.

                                                                4. Змішати овочі, додати яйце, борошно та спеції. Має вийти клейка маса.

                                                                5. З отриманої суміші сформувати невеликі котлети, викласти їх у форму для випікання.

                                                                6. Випікати 30 хвилин при 200°С.

                                                                Бурякова ікра

                                                                Інгредієнти:

                                                                • буряк – 500 г;
                                                                  • помідори – 2,5 кг;
                                                                    • морква – 500 г;
                                                                      • цибуля – 500 г;
                                                                        • болгарський перець – 500 г;
                                                                          • часник – 1 головка;
                                                                            • олія – 500 мл;
                                                                              • сіль – за смаком

                                                                                Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів24.11.25, 19:21 • 107617 переглядiв

                                                                                Приготування:

                                                                                1. Почистити буряк, моркву та цибулю.

                                                                                2. У болгарського перцю видалити насіння та білу перегородку.

                                                                                3. З помідорів видалити зелену серцевину.

                                                                                4. Подрібнити буряк, моркву, цибулю, перець і помідори за допомогою блендера або пропустити через м’ясорубку.

                                                                                5. Посолити та варити на слабкому вогні 1,5–2 години, регулярно помішуючи.

                                                                                6. Наприкінці додати перемелений часник.

                                                                                7. Розлити ікру в чисті сухі банки, закатати кришками і поставити банки догори дном до повного охолодження.

