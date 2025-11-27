Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
Київ • УНН
Представлено п'ять рецептів страв з буряка: буряковий крем-суп, мигдалево-бурякове печиво, буряк по-корейськи, котлети з буряка в духовці та бурякова ікра. Ці страви пропонують нові способи використання буряка, крім традиційного борщу.
Зазвичай, українські господині використовують буряк, як головний інгредієнт для традиційного борщу, проте, насправді цей овоч досить недооцінений, адже з нього можна приготувати безліч смачних і, до того ж, корисних страв для всієї родини. Саме тому УНН підготував для вас добірку простих рецептів з буряка для вашого здорового та яскравого меню.
Буряковий крем-суп
Інгредієнти:
- буряк – 4 шт;
- цибуля ріпчаста – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- часник – 2 зубчики;
- овочевий бульйон – 500 мл;
- вершки 15% – 200 мл;
- сіль, перець – на смак;
- олія – для смаження;
- зелень – для подачі.
Приготування:
1. Буряк і моркву помийте, почистіть і наріжте невеликими шматочками.
2. Очистіть цибулю і часник, подрібніть.
3. Розігрійте глибоку сковороду з олією, обсмажте цибулю з часником, додайте шматочки буряка і моркви та смажте ще 5 хвилин.
4. Залийте тушковані овочі бульйоном, посоліть, поперчіть, доведіть до кипіння і готуйте під кришкою на маленькому вогні 30 хвилин.
5. Дайте страві трохи охолонути.
6. Подрібніть усе блендером, додайте вершки, перемішайте, додайте сіль і перець за смаком. Якщо суп вийшов занадто густий, додайте ще вершків.
7. При подачі посипте зеленню.
Мигдалево-бурякове печиво з кокосово-малиновим кремом
Інгредієнти (на 8 порцій):
- буряк – 130 г;
- пшеничне цільнозернове борошно – 1,5 склянки;
- мигдалеве борошно – 0,5 склянки;
- лляне борошно – 0,25 склянки;
- морська сіль – 1 дрібка;
- невеликий банан – 1 шт;
- малина (можна використовувати заморожену) –- 0,25 склянки;
- рідка кокосова олія – 4 ст. л.;
- стевія (або інший підсолоджувач) – 1 ч. л.
Приготування:
1. Крем: змішати малину, 3 ст. л. рідкої кокосової олії та стевію. Збити блендером, перелити в миску з товстими стінками і поставити в холодильник.
2. Розігріти духовку до 180°С.
3. Барвник для тіста: змішати банан, буряк і 1 ст. л. кокосової олії, збити блендером.
4. Сухі інгредієнти: пшеничне, лляне та мигдалеве борошно змішати з дрібкою солі.
5. Влити барвник у борошняну суміш і перемішати ложкою або руками. Має вийти еластичний щільний колобок яскраво-червоного кольору. Якщо тісто занадто сухе — додати 1 ст. л. кокосової олії і знову вимісити.
6. Розкачати тісто шаром приблизно 6 мм, вирізати печиво бажаної форми та величини.
7. Випікати 12 хвилин, перевірити готовність, охолодити.
8. Фінальний етап: на кожне печиво покласти 1 ч. л. крему, накрити другим печивом, притиснути і розподілити крем. Можна нанести крем зверху і прикрасити ягодами або горішками.
Буряк по-корейськи
Інгредієнти:
- буряк – 1 кг;
- часник – 7-8 зубчиків;
- перець гострий червоний мелений – 0,5 ч. л;
- коріандр мелений – 0,5 ч. л;
- соняшникова рафінована олія – 1/3 склянки;
- оцет 9% – 4,5 ст. л;
- сіль – за смаком.
Приготування:
1. Сирий очищений буряк натерти довгою соломкою за допомогою терки для корейських салатів.
2. Змішати буряк із подрібненим часником, оцтом, сіллю та спеціями.
3. Нагріти олію, але не доводити до кипіння, і влити її в салат.
4. Добре перемішати і залишити в холодильнику на добу.
Котлети з буряка в духовці
Інгредієнти:
- буряк – 400 г;
- часник – 1 зубчик;
- цибуля – 1;
- борошно – 2 ст. л;
- яйце – 1;
- спеції за смаком.
Приготування:
1. Цибулину очистити та нарізати кубиками.
2. Буряк натерти на тертці.
4. Змішати овочі, додати яйце, борошно та спеції. Має вийти клейка маса.
5. З отриманої суміші сформувати невеликі котлети, викласти їх у форму для випікання.
6. Випікати 30 хвилин при 200°С.
Бурякова ікра
Інгредієнти:
- буряк – 500 г;
- помідори – 2,5 кг;
- морква – 500 г;
- цибуля – 500 г;
- болгарський перець – 500 г;
- часник – 1 головка;
- олія – 500 мл;
- сіль – за смаком
Приготування:
1. Почистити буряк, моркву та цибулю.
2. У болгарського перцю видалити насіння та білу перегородку.
3. З помідорів видалити зелену серцевину.
4. Подрібнити буряк, моркву, цибулю, перець і помідори за допомогою блендера або пропустити через м’ясорубку.
5. Посолити та варити на слабкому вогні 1,5–2 години, регулярно помішуючи.
6. Наприкінці додати перемелений часник.
7. Розлити ікру в чисті сухі банки, закатати кришками і поставити банки догори дном до повного охолодження.