Байден будет наблюдать за выборами своего преемника из резиденции в Белом доме

ukenru
Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 29444 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 56065 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 118243 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 140360 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 140740 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 137352 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 177981 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 123854 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 148360 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152176 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сикорский о возможности сбивать российские ракеты: это вопрос договоренностей и обсуждения союзников

Сикорский о возможности сбивать российские ракеты: это вопрос договоренностей и обсуждения союзников

07:12 • 22685 просмотра
Ограничения до 8-14 часов в день: нехватка энергии остается для Украины серьезной угрозой, учитывая продолжение российских атак - РоІітісо

Ограничения до 8-14 часов в день: нехватка энергии остается для Украины серьезной угрозой, учитывая продолжение российских атак - РоІітісо

08:26 • 69740 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 119562 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 74999 просмотра
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 49185 просмотра
публикации
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 49185 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 74999 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 119562 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

4 ноября 2024, 13:45 • 145941 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 177981 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 117809 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 123772 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 143297 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 147783 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 125984 просмотра
Актуальное
Байден будет наблюдать за выборами своего преемника из резиденции в Белом доме

Байден будет наблюдать за выборами своего преемника из резиденции в Белом доме

Киев  •  УНН

16:53 • 2247 просмотра

Read in English

Джо Байден и первая леди будут наблюдать за результатами выборов из резиденции вместе с помощниками. Опросы показывают равную поддержку Трампа и Харрис в ключевых штатах.

Байден будет наблюдать за ходом американских выборов в спокойном режиме из резиденции в Белом доме. Об этом сообщил представитель Белого дома, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Действующий президент США 81-летний Джо Байден и первая леди Джилл Байден будут наблюдать за результатами выборов из резиденции Белого дома вместе с давними помощниками и старшими сотрудниками Белого дома. Ожидается, что Байден, который не имеет публичных мероприятий в своем графике, будет получать регулярную информацию о ходе гонки по всей стране.

Издание пишет, что сегодняшние выборы выглядят иначе, чем предсказывал Байден несколько месяцев назад, когда он надеялся, что избиратели изберут его на второй срок в Белом доме. Отмечается, что команда Байдена почувствовала, что его быстрая поддержка Харрис помогла проложить путь к быстрому объединению партии вокруг ее кандидатуры.

"Мы достигли значительного прогресса, и Камала будет развивать этот прогресс", - сказал на днях Байден во время встречи с профсоюзом плотников.

Также CNN пишет, что Белый дом работает над тем, чтобы защитить некоторые из ключевых достижений Байдена на случай победы Трампа, который будет пытаться отменить многое из наследия Байдена.

У меня огромные разногласия с Трампом и его личностью. Что произойдет, если вы обменяете мою администрацию на его?

- сказал Байден во время встречи с плотниками.

Напомним

Опросы показывают равную поддержку Трампа и Харрис среди американцев накануне выборов. В семи ключевых штатах кандидаты имеют почти одинаковые рейтинги, а их кампании уверены в победе.

День выборов в США: на что следует обратить внимание5 ноября 2024, 08:52 • 14410 просмотров

Украина уверена в поддержке США после выборов: что сказал глава МИД4 ноября 2024, 18:04 • 20546 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
belii-domБелый дом
dzhill-baidenДжилл Байден
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты