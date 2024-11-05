Байден будет наблюдать за выборами своего преемника из резиденции в Белом доме

Байден будет наблюдать за ходом американских выборов в спокойном режиме из резиденции в Белом доме. Об этом сообщил представитель Белого дома, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Действующий президент США 81-летний Джо Байден и первая леди Джилл Байден будут наблюдать за результатами выборов из резиденции Белого дома вместе с давними помощниками и старшими сотрудниками Белого дома. Ожидается, что Байден, который не имеет публичных мероприятий в своем графике, будет получать регулярную информацию о ходе гонки по всей стране.

Издание пишет, что сегодняшние выборы выглядят иначе, чем предсказывал Байден несколько месяцев назад, когда он надеялся, что избиратели изберут его на второй срок в Белом доме. Отмечается, что команда Байдена почувствовала, что его быстрая поддержка Харрис помогла проложить путь к быстрому объединению партии вокруг ее кандидатуры.

"Мы достигли значительного прогресса, и Камала будет развивать этот прогресс", - сказал на днях Байден во время встречи с профсоюзом плотников.

Также CNN пишет, что Белый дом работает над тем, чтобы защитить некоторые из ключевых достижений Байдена на случай победы Трампа, который будет пытаться отменить многое из наследия Байдена.

У меня огромные разногласия с Трампом и его личностью. Что произойдет, если вы обменяете мою администрацию на его? - сказал Байден во время встречи с плотниками.

Напомним

Опросы показывают равную поддержку Трампа и Харрис среди американцев накануне выборов. В семи ключевых штатах кандидаты имеют почти одинаковые рейтинги, а их кампании уверены в победе.

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