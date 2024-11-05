День выборов в США: на что следует обратить внимание

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В США начались президентские выборы, где соревнуются Камала Харрис и Дональд Трамп. Кандидаты получили по три голоса каждый в Диксвилл-Нотч, впереди борьба за 270 голосов избирателей.

Для избирателей в США наступил день принятия решения в американской битве за Белый дом и контроль над Конгрессом, даже если для определения результатов понадобятся дни или недели, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Американцы идут на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего следующего президента. Вице-президенту Камале Харрис и бывшему президенту Дональду Трампу нужно не менее 270 голосов избирателей, чтобы победить. Ожидается, что колеблющиеся штаты Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин сыграют решающую роль на их пути к победе.

Харрис и Трамп, как отмечается, получили по три голоса каждый в крошечном сообществе Нью-Гемпшира Диксвилл-Нотч, которое открыло и закрыло свой избирательный участок сразу после полуночи по местному времени в соответствии с многолетней традицией. 

Кандидаты провели свои последние предвыборные мероприятия в колеблющихся штатах вчера вечером. Харрис завершила свою 107-дневную кампанию в Пенсильвании, тогда как Трамп выступил в Мичигане, где он завершил три свои президентские кампании.

Хотя избрание любого из кандидатов станет историческим, во вторник решается гораздо больше, включая голосование в пяти штатах - Аризоне, Флориде, Миссури, Небраске и Южной Дакоте - по отмене запретов на аборты с помощью поправок к конституции, указывает издание.

Как пишет издание о выборах в Конгресс, республиканцы надеются воспользоваться «благоприятной картой» Сената, а демократы защищают места в штатах с «красным» уклоном Монтане, Огайо и Западной Вирджинии. Надежды партии на сохранение своего узкого большинства в Палате представителей простираются от побережья Мэна через долину Гудзона в Нью-Йорке, холмы Пьемонта в Вирджинии, «голубую точку» в Небраске и в округ Ориндж в Калифорнии, где ярко проявились политические взлеты и падения эпохи Трампа, отмечает издание.

Первые результаты в часы после закрытия избирательных участков, как отмечается, могут оказаться неопределенными. Штаты сами определяют свои избирательные процедуры, а порядок, в котором штаты подсчитывают голоса проголосовавших досрочно, по почте и в день выборов, различается по всей карте, как и то, как быстро определенные города, округа и регионы сообщают о своих результатах.

Трамп и Харрис идут бок о бок за день до выборов президента США4 ноября 2024, 07:45 • 16497 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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