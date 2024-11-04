Трамп и Харрис идут бок о бок за день до выборов президента США
Киев • УНН
Опросы показывают равную поддержку Трампа и Харрис среди американцев накануне выборов. В семи ключевых штатах кандидаты имеют почти одинаковые рейтинги, а их кампании уверены в победе.
До выборов в США остались сутки. Опросы показывают, что американцы поровну разделились в поддержке кандидатов. В то же время обе кампании говорят, что они основу для победы.
Пишет УНН со ссылкой на The Hill.
Президентская гонка держится в напряжении, и ни один из кандидатов не имеет явного преимущества. За сутки до выборов, результат является очень неопределенным и варьируется в зависимости от опросов.
Опрос, опубликованный Gallup на этой неделе, показал, что почти 50% американцев благоприятно относятся к Харрис. Согласно данным Gallup для Трампа - не более 44% благоприятного отношения. Впрочем, представители кампании Трампа утверждают, что их сообщения по главным вопросам, включая экономику и иммиграцию, нашли отклик у избирателей, что признают даже республиканцы, которые не поддерживают экс-президента США.
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Республиканцы говорят, что им удалось привязать Харриса к Байдену, который остается «непопулярным» среди американского электората, а это, в свою очередь, служит красным флагом для политических обозревателей. В семи ключевых штатах, которые определят следующего президента США, Камала Харрис и Дональд Трамп идут ноздря в ноздрю.
Опрос Atlas Intel ставит бывшего президента-республиканца на первое место, опросы ABC и Ipsos дают небольшое преимущество вице-президенту от Демократической партии. В Аризоне, согласно опросам, опубликованным в последние дни и обобщенным сайтом RealClear, ожидается, что Дональд Трамп выйдет на первое место. В этом штате, граничащем с Мексикой, где вопрос нелегальной иммиграции является приоритетным, кандидат от республиканцев нарастил солидный отрыв (+2,9 пунктов).
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Кампания Харрис также получила хорошие новости в субботу после того, как опрос Des Moines Register/Mediacom в Айове показал, что Харрис опережает Трампа на три балла. Второй стратег Демократической партии сказал, что, хотя Трамп рассматривался как кандидат с импульсом в течение последних нескольких недель, Харрис подтверждает своеобразный поворотный момент в последние несколько дней.
Сейчас обе кампании говорят, что они заложили основу для победы. Оба считают, что они имеют правильное обоснование, почему они должны победить.
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