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Белый дом изменил расшифровку «мусорного» заявления Байдена

Белый дом изменил расшифровку «мусорного» заявления Байдена

Киев  •  УНН

10:17 • 2906 просмотра

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Пресс-служба Белого дома изменила стенограмму видеозвонка, где Байден упоминал «мусор» и сторонников Трампа. Добавление апострофа изменило смысл заявления, вызвав политический скандал.

По сообщению агентства AP, пресс-атташе Белого дома изменили стенограмму видеозвонка Джо Байдена, в котором президент США назвал сторонников своего предшественника Дональда Трампа «мусором», сообщает УНН.

Белый дом уличили в изменении заявления президента Джо Байдена о сторонниках Дональда Трампа в официальной стенограмме.

Формула в оригинальной стенограмме упоминала сторонников Трампа во множественном числе как «сторонники», из-за чего Байден выглядел критикующим миллионы избирателей Трампа.

Дональд Трамп провел предвыборный митинг в мусоровозе31 октября 2024, 01:37 • 35365 просмотров

Однако в стенограмме, опубликованной пресс-службой Белого дома, цитата была представлена с апострофом, и вместо «сторонников» - это, по словам помощников, указывает на то, что Байден критикует Хинчклиффа, а не миллионы американцев, которые поддерживают Трампа на пост президента.

Справка

 Апостроф изменил значение: стенограмма Белого дома теперь звучит так: «Единственный мусор, который я вижу, - это мусор его сторонников». Апостроф в слове «supporter's» изменил смысл всего предложения. Байден говорил о «мусоре сторонников Трампа», который он видит вокруг, но не называл мусором самих сторонников Трампа.

Для республиканцев ошибка Байдена стала хитом. Сам Дональд Трамп на следующий день позировал в мусорном грузовике и сказал своим сторонникам: «Они называют вас мусором, потому что они обращались с вами как с мусором в течение последних четырех лет».

Байден назвал «мусором» сторонников Трампа? Скандал набирает обороты30 октября 2024, 08:17 • 13958 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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