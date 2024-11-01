Белый дом изменил расшифровку «мусорного» заявления Байдена
Киев • УНН
Пресс-служба Белого дома изменила стенограмму видеозвонка, где Байден упоминал «мусор» и сторонников Трампа. Добавление апострофа изменило смысл заявления, вызвав политический скандал.
По сообщению агентства AP, пресс-атташе Белого дома изменили стенограмму видеозвонка Джо Байдена, в котором президент США назвал сторонников своего предшественника Дональда Трампа «мусором», сообщает УНН.
Белый дом уличили в изменении заявления президента Джо Байдена о сторонниках Дональда Трампа в официальной стенограмме.
Формула в оригинальной стенограмме упоминала сторонников Трампа во множественном числе как «сторонники», из-за чего Байден выглядел критикующим миллионы избирателей Трампа.
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Однако в стенограмме, опубликованной пресс-службой Белого дома, цитата была представлена с апострофом, и вместо «сторонников» - это, по словам помощников, указывает на то, что Байден критикует Хинчклиффа, а не миллионы американцев, которые поддерживают Трампа на пост президента.
Справка
Апостроф изменил значение: стенограмма Белого дома теперь звучит так: «Единственный мусор, который я вижу, - это мусор его сторонников». Апостроф в слове «supporter's» изменил смысл всего предложения. Байден говорил о «мусоре сторонников Трампа», который он видит вокруг, но не называл мусором самих сторонников Трампа.
Для республиканцев ошибка Байдена стала хитом. Сам Дональд Трамп на следующий день позировал в мусорном грузовике и сказал своим сторонникам: «Они называют вас мусором, потому что они обращались с вами как с мусором в течение последних четырех лет».
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