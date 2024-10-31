Дональд Трамп провел предвыборный митинг в мусоровозе

Бывший президент США Дональд Трамп решил провести свое партийное мероприятие в Висконсине, находясь в кабине забрендированного мусоровоза. Пытаясь привлечь внимание к комментариям президента Байдена, в которых он, якобы, назвал сторонников Трампа «мусором». Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что таким образом экс-президент отреагировал на резонансное заявление Джо Байдена, который в ответ на шутку комика Тони Хинчклиффа о Пуэрто-Рико как «плавучей куче мусора» заявил, что «единственной кучей мусора являются сторонники Дональда Трампа».

Позже Белый дом утверждал, что слова действующего главы государства поняли неправильно, а Камала Харрис решила отмежеваться от скандала, «осуждая комментарии в адрес людей из-за их предпочтений на выборах».

Трамп решил воспользоваться ситуацией: он надел оранжевый светоотражающий жилет, присущий работникам службы вывоза мусора, и проехался перед сторонниками из Висконсина в мусоровозе, который был украшен лозунгом «Make America Great Again».

Трамп также заявил, что Байдену «должно быть стыдно за свои слова», а мусоровоз он арендовал «в честь Камалы и Джо».

Харрис выступила со своей заключительной речью перед выборами